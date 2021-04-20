Arminia Bielefeld'e 1-0 yenilen Schalke 04, Budesliga'da küme düşen ilk takım oldu

Almanya Bundesliga'nın 30. haftasında Schalke 04, deplasmanda Arminia Bielefeld ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 1-0 kaybeden Schalke, ligin bitimine 4 hafta kala Bundesliga'da küme düşmeyi garantileyen ilk takım oldu.

Bielefeld'e galibiyeti getiren golü 50. dakikada Fabian Klos kaydederken, Klos 80. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Bundesliga'nın köklü kulüplerinden Schalke, böylece 33 yıl sonra Bundesliga'ya veda etmiş oldu.

Ev sahibi Bielefeld puanını 30 yaptı ve kümede kalma yolunda önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Schalke 04 ise 13 puanda kaldı.

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...