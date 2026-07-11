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Armand Lauriente'den Sassuolo'ya Beşiktaş baskısı!

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#Beşiktaş#Armand Lauriente#Transfer
Armand Laurienteden Sassuoloya Beşiktaş baskısı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2026 20:41

Yeni sezon öncesi kadrosunu kanat transferiyle güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın listesinde yer alan Armand Lauriente ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

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Doğan Alemdar, İlhan Fakılı, Nübel ve Salih Özcan ile sözleşme imzalayan ve Trossard'ı da renklerine bağlamaya hazırlanan Beşiktaş, bir transferi daha sonuçlandırmak için gaza bastı.

SASSUOLO İLE YENİDEN TEMAS

İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre, siyah-beyazlılar, Fransız kanat oyuncusunun transferi için Sassuolo ile yeniden temas kurdu.

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KULÜBÜ BIRAKMAK İSTEMİYOR

Haberde, Beşiktaş'ın girişimlerine rağmen İtalyan kulübünün oyuncusuyla yollarını ayırmak istemediği belirtildi. Ancak transfer görüşmelerin devam ettiği de yazıldı.

Armand Laurienteden Sassuoloya Beşiktaş baskısı

LAURIENTE'DEN BASKI

Öte yandan 27 yaşındaki futbolcunun ise Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak baktığı belirtildi. Lauriente'nin, bu transfer için kulübü Sassuolo'ya baskı yaptığı iddia edildi.

PERFORMANSI

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Geride bıraktığımız sezon Lauriente, Sassuolo forması ile 39 maça çıktı. Bu müsabakalarda 7 gol atan Fransız futbolcu, 9 da asist katkısı sağladı.

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#Beşiktaş#Armand Lauriente#Transfer

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