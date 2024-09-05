Armand Duplantis sınırları zorluyor! Sırıkla atlamanın ardından bu kez de 100 metre koşusunda dünya rekortmenini geçti...

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İsveçli atlet Armand Duplantis, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları erkekler sırıkla atlama finalinde hem olimpiyat hem de dünya rekoru kırmıştı. Altın madalya kazanan Duplantis, Yusuf Dikeç'in ikonikleşen hareketiyle kutlama yapmıştı.

Kırdığı rekorla adından çokça söz ettiren Duplantis, bu kez de 100 metre koşusunda Polonyalı atlet Karsten Warholm'a meydan okudu.

Daha önce 400 metre engellide dünya rekoru sahibi olan Karsten Warholm ile Armand Duplantis, düzenlenen özel yarışta 100 metreyi koştu.

10.37 İLE BİTİRDİ YARIŞI

Duplantis, yarışı 10.37'lik dereceyle önde tamamladı ve Norveçli atleti geride bıraktı.

Daha önce Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 6.25'lik atlayışıyla dünya rekoru kıran Duplantis, 100 metre koşusunda da iddialı olduğunu gösterdi.

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Duplantis'in geçtiği Karsten Warholm ise 400 metre engelli koşusunda dünya rekorunun sahibi olmuştu.

DÜNYA REKORU USAIN BOLT'TA

Dünya tarihinin en hızlı atleti olarak tarihe geçen Usain Bolt, 2009 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 9.58 ile dünya rekoru kırmıştı.