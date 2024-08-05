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Armand Duplantis dünya rekorunu kırdı, Yusuf Dikeç pozu verdi!

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#Paris 2024#Olimpiyat#Duplantis
Armand Duplantis dünya rekorunu kırdı, Yusuf Dikeç pozu verdi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2024 23:37

İsveçli atlet Armand Duplantis, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları erkekler sırıkla atlama finalinde hem olimpiyat hem de dünya rekoru kırdı. Altın madalya kazanan Duplantis, Yusuf Dikeç'in ikonikleşen hareketiyle kutlama yaptı.

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Ersu Şaşma'nın da mücadele ettiği erkekler sırıkla atlama finaline Armand Duplantis damga vurdu.

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YUSUF DİKEÇ POZU

İsveçli atlet, 6.10 metrelik atlayışıyla olimpiyat rekoru kırarken, 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç'in ikonikleşen pozunu verdi.

Armand Duplantis dünya rekorunu kırdı, Yusuf Dikeç pozu verdi

REKORU KIRDI

Armand Duplantis, daha sonra 6.25'lik atlayışında da başarılı olarak kendisine ait rekoru geliştirdi ve dünya rekoru kırdı.

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#Paris 2024#Olimpiyat#Duplantis

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