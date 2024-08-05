Armand Duplantis dünya rekorunu kırdı, Yusuf Dikeç pozu verdi!

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Ersu Şaşma'nın da mücadele ettiği erkekler sırıkla atlama finaline Armand Duplantis damga vurdu.
YUSUF DİKEÇ POZU
İsveçli atlet, 6.10 metrelik atlayışıyla olimpiyat rekoru kırarken, 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç'in ikonikleşen pozunu verdi.
REKORU KIRDI
Armand Duplantis, daha sonra 6.25'lik atlayışında da başarılı olarak kendisine ait rekoru geliştirdi ve dünya rekoru kırdı.
Olimpiyat rekoru kıran Armand Duplantis'ten Yusuf Dikeç pozu😍pic.twitter.com/D7mHWYUnOP— Spor Arena (@sporarena) August 5, 2024