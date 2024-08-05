Armand Duplantis dünya rekorunu kırdı, Yusuf Dikeç pozu verdi!

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Ersu Şaşma'nın da mücadele ettiği erkekler sırıkla atlama finaline Armand Duplantis damga vurdu.

YUSUF DİKEÇ POZU

İsveçli atlet, 6.10 metrelik atlayışıyla olimpiyat rekoru kırarken, 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç'in ikonikleşen pozunu verdi.

REKORU KIRDI

Armand Duplantis, daha sonra 6.25'lik atlayışında da başarılı olarak kendisine ait rekoru geliştirdi ve dünya rekoru kırdı.