ARKO MEN PROTALITY: Trial by Fire Şampiyonu XFlow Esports oldu

Arko Men geleceğin babalarının en sevdiği marka olma yolunda devam eden gençlik çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Arko Men, gençlerin espor heyecanına PUBG Protality Series ile ortak oluyor ve Avrupa serüvenine uzanan bu yolda onların yanında yer alıyor!

Ayrıca PUBG Protality Serisi, Türkiye'nin en büyük gıda ve market online sipariş platformu Yemeksepeti tarafından da destekleniyor.

Final Aşaması takımları 4 farklı günde toplam 20 maç boyunca mücadele etti. 5’i Davetli, 11’i Grup Aşamasından gelen takımlar, 20 maçın sonunda, her maç yükselen heyecan ile seyircilerle buluştu. Türkiye’nin de en iyisinin belirlendiği ARKO MEN PROTALITY: Trial by Fire’da ödül havuzu şu şekilde dağıldı:

XFlow Esports - 12.000TL + PCS4 Regional Finals Wildcard Daveti Pizza Locale - 8.000TL Kumiho Gaming - 4.000TL LuL- 2.800TL Dijirad - 2.000TL Karagumruk Espor- 1.200TL

Tüm maçlar Buğrahan “Wreckage” Şevke, Timur “Timurlengx” Günay, Mustafa “Fanius” Gültekin, Utku “Shomaaz” Taşyürek ve Fatih “KAHIA” Kahya’nın sunumu ile http://twitch.tv/pubgtvturkiye adresinden canlı olarak yayınlandı. Yayın, toplamda 2.136.267 kişi tarafından anlık olarak izledi.