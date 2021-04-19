ARKO MEN PROTALITY: Trial by Fire için final zamanı

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Grup Aşaması takımları 4 farklı günde toplam 20 maç boyunca mücadele edildi. Şimdi ise sırada 30.000 TL nakit ödül havuzu, bir Avrupa bileti ve oynanacak 20 maç var. 5’i Davetli, 11’i Grup Aşamasından gelen takımlar, aşağıdaki 4 maç gününde, her gün 5 maç oynayacaklar.

Maç Günleri:

Final Aşaması Gün #1: 21.04.2021 - 21:00 TSİ

Final Aşaması Gün #2: 22.04.2021 - 21:00 TSİ

Final Aşaması Gün #3: 24.04.2021 - 13:00 TSİ

Final Aşaması Gün #4: 25.04.2021 - 13:00 TSİ

20 maç sonunda, 16 takımdan sadece 1 tanesi Türkiye’nin en iyisi olarak ödül havuzunun aslan payını ve PUBG’nin Avrupa serisi PCS4 bölgesel finallerine katılım hakkını cebine koyacak.

Tüm maçlar Buğrahan “Wreckage” Şevke, Timur “Timurlengx” Günay, Mustafa “Fanius” Gültekin, Özgür “ROOT” Alagül, Utku “Shomaaz” Taşyürek ve Fatih “KAHIA” Kahya’nın sunumu ile http://twitch.tv/pubgtvturkiye adresinden canlı olarak takip edilebilecek.