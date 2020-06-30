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Voleybol
DHA
Haber Giriş: 30.06.2020 - 16:06,Son Güncelleme:

Arkasspor'un 41'lik delikanlısı: Paulo Bravo

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Arkasspor'un 41'lik delikanlısı: Paulo Bravo
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Axa Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkasspor'un Brezilyalı kaptanı Paulo Bravo, ilerleyen yaşına rağmen mavi-beyazlı takımda sergilediği performansla alkış topluyor.

İzmir temsilcisindeki ilk döneminde 2010-13 yılları arasında 3 sezon forma giyen 41 yaşındaki voleybolcu, 2015'te geri döndüğü Arkasspor'da hem gençlere örnek oluyor hem de takımın başarısı için ter döküyor.



Arkasspor'da toplamda 9'uncu sezonunu geçirmeye hazırlanan Bravo, saha dışındaki kişiliğiyle de parmakla gösteriliyor.

Kanada A Milli Takımı'nı da çalıştıran Arkasspor Antrenörü Glenn Hoag'un, antrenör olarak Kanada B Milli Takımı'nın başına getirdiği Brezilyalı oyuncunun kariyerini sonlandırdıktan sonra Arkasspor'da antrenör olarak görevini sürdürmesi bekleniyor.

Smaçör olmasına rağmen geçen sezon takımın libero açığını kapatan Bravo, bu sezon da kadroda yer alacak. Milli takım ve kulüp bazında dünya şampiyonluğu dahil kariyerinde toplam 23 kupa kaldıran usta oyuncu, Arkasspor'la bir kupa, bir de lig şampiyonluğu yaşadı.

Arkassporun 41lik delikanlısı: Paulo Bravo

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