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Voleybol
DHA
Haber Giriş: 05.12.2020 - 12:52 | Son Güncelleme:

Arkasspor'da iki pozitif vaka

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Arkasspor'da iki pozitif vaka
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CEV Şampiyonlar Ligi'nde Fransa'nın Tours kentinde 8-10 Aralık'ta oynanacak B Grubu maçları öncesi koronavirüs tedbirleri nedeniyle çıkacağı 3 karşılaşmada da hükmen mağlup sayılan Arkasspor'da iki oyuncuda pozitif vaka tespit edildiği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Voleybol Erkek A takımımızda iki oyuncumuzun Covid-19 test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi ilk etap maçlarına takımımız katılamayacaktır. Axa Sigorta Efeler Ligi 19'uncu haftasında karşılacağımız Solhanspor maçı öncesi yapılan rutin testler sonucunda takımımızda başka pozitif bulguya rastlanmamıştır. Maç, bugün saat 17.30'da TVF Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanacaktır" bilgisi paylaşıldı.

Arkassporda iki pozitif vaka

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