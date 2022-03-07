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Arkas Spor 3 - 1 Sorgun Belediyespor (Maç özeti)

#Arkas Spor#Sorgun Belediyespor#AXA Sigorta Efeler Ligi
Arkas Spor 3 - 1 Sorgun Belediyespor (Maç özeti)

AXA Sigorta Efeler Ligi’nde 22’nci haftanın kapanış maçında Arkas Spor evinde Sorgun Belediyespor’u 3-1 mağlup etti.

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İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanan müsabakanın setleri 23-25, 25-20, 25-15 ve 25-22’lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla Arkas Spor 47 puana ulaşırken, Sorgun Belediyespor 22 puanda kaldı.

SALON: İzmir Atatürk
HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı (xx), Eyüpcan Kayışoğlu (xx)
ARKAS SPOR: Ulaş (xxx), Hoag (xxx), Mcdonnell (xxx), Candido (xxx), Burutay (xxx), Mustafa (xxx), Caner (xxx), Mirza (xx), Batuhan (xx), Bertuğ (xx)
SORGUN BELEDİYESPOR: Melih (xx), Hakan (xx), Danilov (xx), Tymofii (xx), Murathan (xx), Furkan (xx), Onur (xx), Erenhan (x), Emre Erkiletlioğlu (x), Deniz (x), Egecan (x)
SETLER: 23-25, 25-20, 25-15, 25-22
SÜRE: 114 dakika (30, 27, 28, 29)

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#Arkas Spor#Sorgun Belediyespor#AXA Sigorta Efeler Ligi

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