Arkas Spor 3 - 1 Sorgun Belediyespor (Maç özeti)

İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanan müsabakanın setleri 23-25, 25-20, 25-15 ve 25-22’lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla Arkas Spor 47 puana ulaşırken, Sorgun Belediyespor 22 puanda kaldı.
SALON: İzmir Atatürk
HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı (xx), Eyüpcan Kayışoğlu (xx)
ARKAS SPOR: Ulaş (xxx), Hoag (xxx), Mcdonnell (xxx), Candido (xxx), Burutay (xxx), Mustafa (xxx), Caner (xxx), Mirza (xx), Batuhan (xx), Bertuğ (xx)
SORGUN BELEDİYESPOR: Melih (xx), Hakan (xx), Danilov (xx), Tymofii (xx), Murathan (xx), Furkan (xx), Onur (xx), Erenhan (x), Emre Erkiletlioğlu (x), Deniz (x), Egecan (x)
SETLER: 23-25, 25-20, 25-15, 25-22
SÜRE: 114 dakika (30, 27, 28, 29)