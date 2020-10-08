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Voleybol
AA
Haber Giriş: 08.10.2020 - 22:34 | Son Güncelleme:

Arkas Spor 3-0 Bursa Büyükşehir Belediyespor

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Arkas Spor 3-0 Bursa Büyükşehir Belediyespor
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AXA Sigorta Efeler Ligi 5. hafta erteleme maçında Arkas Spor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Ferhat Büyükpamukçu

Arkas Spor: Mustafa Koç, Blankenau, Burak Güngör, Mert Matic, Winkelmuller, Yiğit Gülmezoğlu (Bravo, İlker Esin, Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzija, Çağatay Durmaz, Mustafa Cengiz)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Mehmet Boğaçhan Zambak, Husaj, Fatih Cihan, Baroti, Alisson, Murathan Kısal (Ramazan Serkan Kılıç, Muhammet Kaya, Anıl Tokat, Uğur Kılınç, Esat Dalgıç, Berk Dilmenler)

Setler: 25-17, 25-23, 25-9

Süre: 82 dakika (29, 30, 23)

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