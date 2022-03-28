Arkas, lider Halkbank'ı devirdi! Namağlup takım kalmadı...

SALON: İzmir Atatürk
HAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya (xx), Eyüpcan Kayışoğu (xx)
ARKAS SPOR: Mustafa (xxx), Ulaş (xxx), Hoag (xxx), Mcdonnell (xxx), Burutay (xxx), Mirza (xxx), Caner (xxx), Candido (xx), Batuhan (xx), Enes Ali (xx)
HALKBANK: Hernandez (xx), Bruno (xx), Vigrass (xx), Selçuk (xx), Yiğit (xx), Oğuzhan (xx), Volkan (xx), Caner (xx), Aslan (xx), Vucicevic (x), Abdullah (x), Furkan (x), Efe (x)
SETLER: 25-20, 17-25, 25-19, 25-23
SÜRE: 118 dakika (26, 28, 31, 33)
İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanan müsabakanın setleri 25-20, 17-25, 25-19 ve 25-23’lük skorlarla sona erdi.
Bu sonuçla normal sezonun bitimine 1 hafta kala 50 puana ulaşan Arkas Spor yeniden 4’üncü sıraya yükselirken, lider Halkbank 68 puanda kaldı.