Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Voleybol Haberleri

Arkas, lider Halkbank'ı devirdi! Namağlup takım kalmadı...

#Efeler Ligi#Voleybol#Arkas
Arkas, lider Halkbankı devirdi Namağlup takım kalmadı...

AXA Sigorta Efeler Ligi’nde üst üste 2 mağlubiyet alarak ilk 4’teki yerini kaybeden Arkas Spor, 25’inci haftanın kapanış maçında konuk ettiği lider Halkbank’ı 3-1 mağlup ederek rakibinin namağlup unvanını sona erdirdi.

Haberin Devamı

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya (xx), Eyüpcan Kayışoğu (xx)

ARKAS SPOR: Mustafa (xxx), Ulaş (xxx), Hoag (xxx), Mcdonnell (xxx), Burutay (xxx), Mirza (xxx), Caner (xxx), Candido (xx), Batuhan (xx), Enes Ali (xx)

HALKBANK: Hernandez (xx), Bruno (xx), Vigrass (xx), Selçuk (xx), Yiğit (xx), Oğuzhan (xx), Volkan (xx), Caner (xx), Aslan (xx), Vucicevic (x), Abdullah (x), Furkan (x), Efe (x)

SETLER: 25-20, 17-25, 25-19, 25-23

SÜRE: 118 dakika (26, 28, 31, 33)



İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanan müsabakanın setleri 25-20, 17-25, 25-19 ve 25-23’lük skorlarla sona erdi.

Bu sonuçla normal sezonun bitimine 1 hafta kala 50 puana ulaşan Arkas Spor yeniden 4’üncü sıraya yükselirken, lider Halkbank 68 puanda kaldı.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Efeler Ligi#Voleybol#Arkas

BAKMADAN GEÇME!

Önce tokatladı, sonra ağladı Will Smith bunu neden yaptı Cevabı biyografisinde saklı...

Önce tokatladı, sonra ağladı! Will Smith bunu neden yaptı? Cevabı biyografisinde saklı...

#Will Smith
Will Smithin tokadı... Türk komedyenler ne diyor Komik değil ama...

Will Smith'in tokadı... Türk komedyenler ne diyor? 'Komik değil ama...'

#Oscar
O Putinin itiraf etmediği gizli aşkı mı Gizli First Lady mi Alina Kabaeva hakkında her şey...

O Putin'in itiraf etmediği gizli aşkı mı? Gizli First Lady mi? Alina Kabaeva hakkında her şey...

#Vladimir Putin

BAKMADAN GEÇME!

Önce tokatladı, sonra ağladı Will Smith bunu neden yaptı Cevabı biyografisinde saklı...

Önce tokatladı, sonra ağladı! Will Smith bunu neden yaptı? Cevabı biyografisinde saklı...

#Will Smith
Will Smithin tokadı... Türk komedyenler ne diyor Komik değil ama...

Will Smith'in tokadı... Türk komedyenler ne diyor? 'Komik değil ama...'

#Oscar
O Putinin itiraf etmediği gizli aşkı mı Gizli First Lady mi Alina Kabaeva hakkında her şey...

O Putin'in itiraf etmediği gizli aşkı mı? Gizli First Lady mi? Alina Kabaeva hakkında her şey...

#Vladimir Putin