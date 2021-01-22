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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.01.2021 - 10:08 | Son Güncelleme:

Arkadiusz Milik, Olympique Marsilya'da! Satın alma opsiyonlu kiralık...

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Arkadiusz Milik, Olympique Marsilya'da! Satın alma opsiyonlu kiralık...
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Fransa ekibi Olympique Marsilya, İtalya'nın Napoli takımından Polonyalı futbolcu Arkadiusz Milik'i satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Olympique Marsilya Kulübü, 26 yaşındaki golcü futbolcu Milik'in satın alma opsiyonuyla 1,5 yıllığına kiralandığını duyurdu.

Fransa basınında sözleşmedeki satın alma opsiyonunun 8 milyon avro olduğu, bu bedelin bonuslarla 12 milyon avroya çıkabileceği öne sürüldü.

Ülkesinde Gornik Zabrze, Almanya'da Bayer Leverkusen, Augsburg, Hollanda'da Ajax formaları giyen Milik, 2016'da Napoli'ye transfer olmuştu. Bir kez İtalya Kupası zaferi yaşadığı Napoli'de 122 resmi maça çıkan Milik, 48 gol kaydetmişti.

 

Arkadiusz Milik, Olympique Marsilyada Satın alma opsiyonlu kiralık...

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