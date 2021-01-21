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Basketbol
AA
Haber Giriş: 21.01.2021 - 19:56 | Son Güncelleme:

Arka Gdynia 57-88 Fenerbahçe Öznur Kablo

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Arka Gdynia 57-88 Fenerbahçe Öznur Kablo
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Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda Fenerbahçe Öznur Kablo, Polonya'nın Arka Gdynia takımını 88-57 mağlup etti.

Çekya'nın başkenti Prag'da oynanan B Grubu 2. seri müsabakalarında mücadele eden Fenerbahçe Öznur Kablo, Arka Gdynia ile karşı karşıya geldi.

Kralovka Arena'daki oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 26-16 önde geçen sarı-lacivertliler, devre arasına 44-33 üstünlükle girdi.

İkinci yarıda farkı daha da açan Fenerbahçe Öznur Kablo, üçüncü periyodunu 59-51 önde kapattığı karşılaşmayı 88-57'lik skorla kazandı.

Sarı-lacivertli ekip böylece, gruptaki beşinci maçında dördüncü galibiyetini elde etti.

 

Arka Gdynia 57-88 Fenerbahçe Öznur Kablo

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