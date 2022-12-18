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Arjantinli yıldızlardan zafer sonrası açıklamalar! 'Kalbim duracak gibi'

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#Dünya Kupası#Arjantin#Fransa
Arjantinli yıldızlardan zafer sonrası açıklamalar Kalbim duracak gibi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2022 22:00

Arjantinli oyuncular, Fransa'yı penaltılarda mağlup ederek kupaya ulaşmalarının ardından açıklamalarda bulundu.

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2022 Dünya Kupası'nda Fransa'yı penaltılarda mağlup eden Arjantin'de oyuncular, final sonrası konuştu.

İşte zafer sonrası yapılan açıklamalar;

Nicolas Tagliafico: İlk yarı çok iyiydik. İkinci yarıda bazı hatalarımız oldu ama telafi etmeyi becerdik. Biz Arjantinliler her zaman bir çözüm buluruz. Bu birliktelik, bu tutku umarım hep devam eder. Bunu geleceği ede taşımalıyız. Hep beraber olmaya devam etmeliyiz

KALBİM DURACAK GİBİ

Enzo Fernandez: Bütün bunlardan sonra nasıl olduğumu nasıl söylerim, bilemiyorum ki... Çok mutluyum. Ülkemi, Dünya Kupası'nda temsil etmek, bütün halkımıza bu mutluluğu yaşatmak... Kalbim duracak gibi. Çok heyecanlıyım

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ŞAMPİYONLUK İNANILMAZ

Leandro Paredes: Önemli olan kupayı kazanmış olmamız. Herkese çok teşekkür ederiz. Çok mutluyuz. 4.5 senedir bu anı bekliyoruz. Hayalimiz gerçek oldu. İstediğimiz ulaştık. Çok mutluyum. Bir hayal kurmuştuk. Bu hayal gerçek oldu. Tüm ülkeye armağan ettik bu kupayı. Çok mutluyuz. Dünya Kupası'nı aldığımıza inanmak gerçekten çok zor

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KADERİMİZDE VARDI

Emiliano Martinez: Çok acı çektik. Geriden döndük. İnanlmaz. Sanki kaderimizde acı çekmek vardı. Sonunda oldu. Gol atıyorduk, olmuyordu. Tanrıya şükürler olsun, sonunda kazandık. Hala inanamıyorum. Kelimeleri bulamıyorum. Söyleyecek söz bulamıyorum. Bütün arkadaşlarımın unutmayacağı bir an yaşıyoruz. Her şey istediğimiz gibi oldu. Ailem de burada. Hepsi çok mutlular. Çok sevindiler.

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#Dünya Kupası#Arjantin#Fransa

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