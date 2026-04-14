×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Arjantinli yıldızın talepleri belli oldu: Fenerbahçe, istediğinden fazlasını vermeye hazır!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer Haberleri#Fenerbahçe#Marcos Senesi
Arjantinli yıldızın talepleri belli oldu: Fenerbahçe, istediğinden fazlasını vermeye hazır
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2026 08:10

Yeni sezon kadro planlaması çerçevesinde çalışmalarına erken başlayan Fenerbahçe'nin Milan Skriniar'ın yanına transfer etmeyi düşündüğü Arjantinli stoper Marcos Senesi'nin maaş talebi belli oldu.

Haberin Devamı

Süper Lig'de sezon sonunda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe bir yandan gelecek sezonun kadro planlamalarına da erkenden başladı. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun verdiği liste doğrultusunda harekete geçen sarı-lacivertlilerde hedef belirlendi.

GÖZLER MARCOS SENESI'DE

Marcos Senesi, uzun süredir Sarı-lacivertliler’in radarında olan bir isim. Ara transfer döneminde de Tangocu için girişimler olmuş ancak Senesi, Bournemouth ile sezonu tamamlayıp bu yaz boşa çıktıktan sonra teklifleri değerlendirmek istediği için çabalar sonuçsuz kalmıştı.

5 MİLYON EURO İSTİYOR! JUVENTUS, DORTMUND VE BEŞİKTAŞ DA PEŞİNDE

Tangocu’nun önemli talipleri var. Bunlardan biri de Juventus. Ancak 28 yaşındaki savunmacı, İtalyan ekibinin senelik 3 milyon Euro’luk maaş önerisini geri çevirdi. Senesi, net 5 milyon Euro talep ediyor. Borrussia Dortmund da Arjantinli yıldızın peşindeki takımlardan biri ancak henüz teklif sunmadılar. Beşiktaş da Arjantinli’nin peşinde. Fenerbahçe, bonservis ödemeyeceği için 5 milyon Euro’luk talebi karşılamaya hazır. Yönetim, diğer adayların öne geçmek için bu rakamı biraz daha artırmaya da sıcak bakıyor. Başarılı oyuncunun önceliği kariyerini Premier Lig’de sürdürmek. Ancak İngiliz ekiplerinden beklediği gibi teklif almazsa, alternatifleri değerlendirmeye hazır.

Haberin Devamı

Arjantinli yıldızın talepleri belli oldu: Fenerbahçe, istediğinden fazlasını vermeye hazır

DÜNYA KUPASI'NI BEKLİYOR

Sarı-Lacivertliler, görüşmelere bir an önce başlayıp işi erkenden bitirme taraftarı. Marcos Senesi ise Dünya Kupası sonrasına kadar beklemek istiyor.

Fenerbahçe Yönetimi, geniş stoper listesindeki adaylar için çalışmalarını sürdürse de önceliğin Arjantinli savunmacıda olduğu öğrenildi.

Arjantinli yıldızın talepleri belli oldu: Fenerbahçe, istediğinden fazlasını vermeye hazır

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Marcos Senesi, bu sezon Premier Lig'de 31 maça çıkarken sahada bulunduğu 2750 dakikada 4 asist üretti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer Haberleri#Fenerbahçe#Marcos Senesi

BAKMADAN GEÇME!