Arjantinli yıldız gözyaşlarıyla Barcelona'ya veda etti, akıllara aynı soru geldi! Lionel Messi neden ayrıldı?

Kariyerine Barcelona alt yapısında başlayan Messi, büyük başarılara imza attığı Katalan ekibinden ayrılmak zorunda kaldı.

Barcelona'da başkanlığa Joan Laporta'nın seçilmesinin ardından Messi'nin takımda kalmasına kesin gözüyle bakılırken yeni sözleşme LaLiga'nın maaş limitine takıldı.

Pandemi sonrası Barcelona'nın gelirleri büyük ölçüde azalırken kulüp gelirlerini aşan oyuncu maaşları nedeniyle Messi'nin takımda kalması imkansız hale geldi.

EKONOMİK NEDENLERDEN DOLAYI AYRILDI

LaLiga'nın FFP kuralları nedeniyle Arjantinli yıldızla yolları ayırmak zorunda kaldıklarını belirten Başkan Joan Laporta, "Leo Messi, Barcelona'da kalmak istedi. Anlaşmaya vardık. Ancak korkunç bir miras devraldık. Oyuncu maaşları, kulüp gelirlerinin %110'u durumunda. Messi'ye verecek maaş boşluğumuz yok. La Liga'nın koyduğu limitler bizi kısıtlıyor. Messi'nin ayrılmasıyla ilgili her şey La Liga'nın FFP kurallarıyla alakalı. Beklediğimizden çok daha fazla harcıyoruz. Büyük bir maaş bütçemiz var ve bize boşluk bırakmıyor. FFP nedeniyle Messi'yle anlaştığımız sözleşmeye uyamadık." sözleriyle ayrılık konusuna açıklık getirdi.

BARCELONA'DA KALMAMA LA LIGA İZİN VERMEDİ

Bugün yaptığı basın toplantısıyla gözyaşları içinde Katalan ekibine veda eden Messi ise ayrılık nedeninin ekonomik olduğunu ifade ederek "Barcelona'da birçok iyi hatıram var. Ancak, ilk kez sahaya çıkmak bir rüyaydı. O anı hiç unutmayacağım. Ardından her şey harika oldu ama her şeyin başladığı o ilk anı hiç unutmayacağım. Bu kulüpten ayrılmak hayatımı tamamen değiştirecek. Barcelona'da devam edemedim. Ben, kulüp, Laporta; elimizden gelen her şeyi yaptık ancak La Liga izin vermedi. 13 yaşımdan beri Barcelona'dayım. 21 yıl sonra eşim ve üç küçük çocuğumla buradan ayrılıyorum. Geri dönmeyeceğimize dair kesin konuşamam çünkü burası benim evim." diye konuştu.

BARCELONA İLE 34 KUPA

Barcelona'nın altyapısından yetişen Messi, 17 sezon formasını giydiği İspanyol ekibiyle 10'u La Liga, 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 34 kupa şampiyonluğu yaşadı.

Barcelona ile tüm kulvarlarda 778 maça çıkan Arjantinli futbolcu, 672 kez rakip fileleri havalandırdı.

Messi bu dönemde 6 kez de yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü kazandı.