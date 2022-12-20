Arjantinli kaleci Emiliano Martinez'in penaltı sırrı ortaya çıktı! ‘Seni seviyorum’ gibi sözlerle rakiplerinin dikkatini dağıtıyor

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Messi kadar kupada büyük pay sahibi olan Emiliano Martinez de kurtardığı penaltılarla turnuvanın en iyi kalecisi olmayı başardı. Peki Martinez penaltılarda psikolojik üstünlüğü nasıl sağlıyor?

Rakiplerinin konsantrasyonunu bozmak için onlara ne söylüyor? Penaltılarda Martinez, atıcıya baskı yapmak ve endişeyi artırmak için oldukça agresif davranıyor. Ve son yıllarda defalarca gördüğümüz gibi işe yarıyor.

Akademik araştırmalar, oyuncuların penaltı almak için ne kadar uzun süre beklerlerse kaçırma olasılıklarının o kadar yüksek olduğunu gösteriyor.

GEÇEN YIL BAŞLADI

Hollanda ve Fransa maçlarında 4 penaltı kurtaran Martinez için bu akıl oyunları aslında geçen yıl Copa America yarı finalinde Kolombiyalı Davinson Sanchez, Yerry Mina ve Edwin Cardona’nın penaltılarını kurtarırken başladı.

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Sanchez topun başına geçtiğinde Martinez, “Üzgünüm ama seni durduracağım kardeşim” diye bağırdı. Ve konsantrasyonunu bozarak penaltıyı kaçırmasına neden oldu.

GÜLÜYORSUN AMA GERGiNSiN

Emilliano Martinez’in daha sonra hedefinde Mina vardı. “Gülüyorsun ama gerginsin. Evet, evet, görmezden gel. Ben seni zaten tanıyorum. Nereye atacağını biliyorum ve onu kurtaracağım. Seni seviyorum kardeşim...” dedi ve tüm motivasyonu dağılan Mina penaltıyı kaçırdı.

MBAPPE iÇiN MAÇ SONU 1 DAKiKALIK SAYGI DURUŞU

Penaltı başarısı ve atışlardan önce rakibin moralini bozması ile Dünya Kupası’nın en renkli karakterlerinden biri olan Arjantin kalecisi Emilliano Martinez finalin ardından soyunma odasına da damga vurdu. Martinez şampiyonluğun kutlandığı sırada arkadaşlarından sessizlik istedi ve “Mbappe için 1 dakikalık saygı duruşu’ dedi. Sonra ise kutlamalar devam etti.

CAHiLCE KONUŞUYOR

Martinez kupa öncesi de “Avrupa takımları birbirlerine karşı her zaman üst düzey maçlar oynuyor. Arjantin ve Brezilya için durum aynı değil” diyen Mbappe için “Cahilce konuşuyor” demişti.