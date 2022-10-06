Arjantinli gazeteciden flaş iddia! 'Icardi, Wanda Nara'ya tazminat ödeyecek ve...'

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Galatasaray'da Adana Demirspor maçı öncesinde sakatlığından ötürü izin verilen ve Arjantin'in yolunu tutan Mauro Icardi ile ilgili iddialarını ardı arkası kesilmiyor.

Çarşamba günü Türkiye'ye dönen oyuncuyla ilgili Arjantinli gazeteci Marcos Dauran, önemli açıklamalarda bulundu.

Radyospor'a konuşan Dauran, "Icardi, Arjantin'de bir televizyon kanalına röportaj verdi. Sadece arka adalesinde bir ağrı hissettiğini, bu nedenle son maçta oynamadığını; ancak büyük bir sakatlığının olmadığını söyledi. Ayrıca kendisini çok formda hissettiğini; performans açısından bir sorun yaşamayacağını söylüyor. Bir de Türk Ligi'ne alışması gerektiğini vurguladı. Galatasaray 'a ve lige tam olarak adapte olduktan sonra, başarılı olacağını belirtti" ifadelerini kullandı.

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'ICARDI, NARA'YA TAZMİNAT ÖDEYECEK'

Kendi görüşlerini de paylaşan Dauran, şöyle devam etti:

"Ben onun futbol kariyerini eşi ve temsilcisi Wanda Nara öncesi ve sonrası diye ayırıyorum. Icardi çok büyük bir golcü; bu açıdan Galatasaray'da başarılı olur; ama bir şart var. Kendini tamamıyla futbola vermeli. Futbola kanalize olursa harika işler yapar. Sorun şu ki Icardi futbola konsantre olamıyor. Bence Wanda Nara'ya tazminat ödeyerek, özel hayatındaki sorunu aşacak. Sonrasında kendini tamamen işine verirse çok başarılı olur."

Galatasaray muhabirimiz Ali Naci Küçük, Spor Arena Galatasaray Özel yayınında konuyla ilgili şöyle konuştu:

Florya'daki bütün paydaşlar, kadro açıklanmadan önce şu bilgiyi paylaştı: Icardi'nin adelesinde ağrı var, sertleşme var. Icardi hazırlık kampını Galatasaray'da geçirmediği için, Okan Hoca sadece Icardi değil, hazırlık kampını Galatasaray'da geçirmeyen oyuncularla ilgili son derece titiz. Çünkü yüklemeyi, antrenman temposunu sezon başında kendisi organize etmediği için titiz davranıyor. 6-8 hafta kaybetme ihtimali olduğu için herhangi bir sakatlıkta; Icardi'de de Mata'da da titiz davranıyor. Icardi, İstanbulspor maçında ortaya koyduğu performansla Adana Demirspor maçında 11'de oynatılacaktı. İlk kez geçtiğimiz çarşamba adalesinde bir sertleşme olduğunu söyledi. Daha sonra son taktik çalışmada da ağrı hissettiğini söyleyince Okan Hoca kadroya almadı.

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OKAN HOCA, ICARDI İLE ÖZEL GÖRÜŞTÜ

Okan Hoca bir ailenin büyüğü gibi oturdu ve dedi ki: 'Problemlerin var, zaten sakatlığın olduğunu söylüyorsun, seni hiç kadro almayalım. Git, takımdan da 2 gün önce sana izin veriyorum. Problemlerini çöz, 5 gün içinde problemlerini hallet ve her açıdan sağlıklı bir şekilde İstanbul'a gel'.

FUTBOLU BIRAKACAĞI İDDİALARI...

Bunun üzerine de Icardi, atladı uçağa 5 gün izni olduğu için de eşiyle olan problemlerini çözmek için Arjantin'e gitti. Çarşambaya kadar izinli olmasına rağmen erken geldi ve şu anda izinli olmasına rağmen Florya'da çalışacak. Yok efendim Icardi dönmeyebilir, futbolu bırakabilir... Icardi'nin kariyerinde bu fırtınalar hep oldu, herkes biliyor. Dünya biliyor bunu. PSG'de de aynı olaylar yaşandı. Burada Okan Hoca'nın bir iyi niyet adımı var. Bir de bunu Galatasaray teknik direktörü çok açık bir şekilde beyan etmesine rağmen insanlar sürekli farklı iddialar ortaya atıyor. Burada sistematik bir organizasyon var bana göre. Bir de şunu söyleyeyim; Icardi, Kayserispor maçında kadroda olacak, ilk 11 oynayacak.

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