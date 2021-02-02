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GeriFutbol Arjantinli futbolcu Rojo, kariyerini ülkesinde sürdürecek
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Futbol
Haber Giriş: 02.02.2021 - 19:51 | Son Güncelleme:

Arjantinli futbolcu Rojo, kariyerini ülkesinde sürdürecek

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Arjantinli futbolcu Rojo, kariyerini ülkesinde sürdürecek
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Arjantin Süper Ligi takımlarından Boca Juniors, Manchester United'ın savunma oyuncusu Marcos Rojo'yu renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağlık kontrollerinin ardından 30 yaşındaki Arjantinli mili futbolcu ile sözleşme imzalandı.

Rojo; Estudiantes, Spartak Moskova ve Sporting Lizbon kulüplerinde oynadıktan sonra 2014 yazında Manchester United'a transfer olmuştu.

Stoper ve sol bek mevkilerinde oynayabilen Rojo, 2018'de 3 yıllık yeni sözleşme imzaladığı Manchester United'da 2019'un kasım ayından beri forma şansı bulamıyordu.

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