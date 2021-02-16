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GeriFutbol Arjantinli eski futbolcu Leopoldo Luque hayatını kaybetti
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Futbol
Haber Giriş: 16.02.2021 - 01:34 | Son Güncelleme:

Arjantinli eski futbolcu Leopoldo Luque hayatını kaybetti

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Arjantinli eski futbolcu Leopoldo Luque hayatını kaybetti
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Arjantinli eski futbolcu Leopoldo Luque, 71 yaşında yaşamını yitirdi.

Arjantin basınında yer alan haberlerde, Luque'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla kaldırıldığı hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Golcü oyuncu, kariyerinin en parlak yıllarını yaşadığı ülkesinin River Plate takımında 5 lig şampiyonluğu elde etmişti.

Luque, 45 maça çıkıp 22 gol attığı Arjantin Milli Takımı ile 1978 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşamıştı.

 

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