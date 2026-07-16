Arjantin'in İngiltere'yi devirdiği tarihi maç sonrası herkes onu konuşuyor: Messi nerede isterse orada doğar

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Arjantin, 19 Temmuz Pazar günü oynanacak finalde İspanya ile Dünya Kupası şampiyonluğu için karşı karşıya gelecek.

İNGİLİZLER 55'TE ÖNE GEÇTİ

Atlanta Stadyumu'nda oynanan ve ABD'li hakem Ismail Elfath'ın yönettiği mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda öne geçen taraf İngiltere oldu. Sağ kanattan Morgan Rogers'ın ortasında Anthony Gordon, 55'inci dakikada topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

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MESSİ'DEN YİNE TARİHİ BİR PERFORMANS

Arjantin, maçın son bölümünde geri döndü. Lionel Messi'nin pasında 85'inci dakikada ceza yayı üzerinden fileleri havalandıran Enzo Fernandez skora dengeyi getirdi. Uzatma dakikalarında bu kez Messi'nin sağ kanattan yaptığı ortayı arka direkte kafa vuruşuyla gole çeviren Lautaro Martinez, Arjantin'e 2-1'lik galibiyeti ve final biletini kazandırdı.

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FİNALİN ADI BELLİ OLDU

Son iki Dünya Kupası'nda üst üste finale yükselen Arjantin, 19 Temmuz Pazar günü İspanya ile şampiyonluk mücadelesi verecek. İngiltere ise aynı gün oynanacak üçüncülük maçında Fransa ile karşılaşacak.

'MESSİ NEREDE İSTERSE ORADA DOĞAR!'

Hürriyet yazarı Uğur Meleke, Arjantin'in Messi'yle geriden gelerek İngiltere'yi devirip finale çıktığı unutulmaz maçı bugünkü köşe yazısında değerlendirdi. İşte Meleke'nin 'Messi nerede isterse orada doğar' başlıklı yazısı:

"2026 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin, İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırırken karşılaşmaya iki golün de asistine imza atan Lionel Messi damga vurdu.

İki ülke arasındaki sportif ve siyasi yükün 22 genç adamın sırtına çok fazla bindiği bir maç izledik Atlanta’da.

İki ülke 1966’da karşılaştığında Alf Ramsey’nin futbolcuların forma değişmesini engellemesi ve Arjantinliler’e “hayvanlar” demesinin üzerinden 60, iki ülkenin Falkland Adaları için savaşmasının üzerinden 44, Maradona’nın -pardon Tanrı’nın- elle attığı golün üzerinden 40 sene geçmiş! Ancak Atlanta’da büyük çoğunlukta olan Arjantinliler hâlâ Falkland besteleri söyleyince, yeryüzünün en abartılı medyası İngilizler de günlerdir bu maçı bir savaş olarak nitelemekten geri durmayınca futbol ikinci planda kaldı dün özellikle ilk devrede.

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Dün Atlanta’da ilk 30 dakikada tek bir şut yoktu. 45 dakikanın sonunda toplam şut 3, toplam korner 2, toplam faul ise 19’du. 55’inci dakikadaki kontratak golüne kadar bir itiş-kakış izledik yalnızca.

MAÇ 55’TE BAŞLADI

55’te bir Arjantin atağı dönüşünde Gordon’ın geçiş golü gelince maç başladı aslında. İngilizler bir büyük maçta daha öne geçtiler, ama bir dev müsabakada daha tek golü koruma duygusunu abartma hatasına düştüler. Gordon golünden maçın bitiş düdüğüne kadar uzatmalarla beraber 45 dakikada tek bir takım ya da başka bir deyişle tek bir çete vardı sahada: Messi ve arkadaşları.

Messi ve sabah kahvaltısındaki kahve arkadaşları, üst üste ikinci Dünya Kupası’na da bu dostlukla imza atıyorlar. Arjantin’de de, Katar’da da, Amerika’da da olsalar fark etmiyor bu çete için.

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Dün bir Arjantin deyişi öğrendim, Tangocular’ın dünyanın her yerinde çiçek açabileceklerini anlatan. “Arjantinliler nerede isterse orada doğar” şeklinde bir deyim varmış İspanyolca’da. Dün için bu deyimi sanırım tarihin gelmiş geçmiş en iyi futbolcusuna uyarlayabiliriz: Messi nerede isterse orada doğar."