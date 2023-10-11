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Arjantin'den Mauro Icardi ve Wanda Nara için flaş iddia: 'Öğrenince çılgına döndü'

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#Icardi#Wanda Nara#L-Gante
Arjantinden Mauro Icardi ve Wanda Nara için flaş iddia: Öğrenince çılgına döndü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2023 13:44

Arjantin basını, Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara hakkında çarpıcı bir iddia ortaya attı.

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Süper Lig'de ilk 8 hafta geride kalırken 8 golle krallık yarışının zirvesinde yer alan ve sarı-kırmızılı taraftarlarla bağı her geçen gün daha da güçlenen Mauro Icardi için flaş bir iddia ortaya ayrıldı.

Arjantin basınından Caras'ta yer alan habere göre; Mauro Icardi, Wanda Nara ile L-Gante arasındaki gizli buluşmayı öğrenince çok öfkelendi.

Haberde; Arjantin'e giden Wanda'nın, şarkıcı L-Gante'yi evinde ziyaret ettiği belirtildi.

Arjantinden Mauro Icardi ve Wanda Nara için flaş iddia: Öğrenince çılgına döndü

DÖNÜŞ UÇAĞINDA ÖĞRENDİ

Icardi'nin ise bu haberi Antalyaspor maçı sonrası uçakta takım arkadaşlarıyla birlikte öğrendiği ve çılgına döndüğü ileri sürüldü.

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'ARKADAŞLARI SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI'

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Ayrıca Arjantinli yıldızın öfkesinin yanındakilerinin de dikkatini çektiği ve takım arkadaşlarının onu sakinleştirmeye çalıştığı iddia edildi.

BİRLİKTE FOTOĞRAF PAYLAŞIYORLAR

Arjantin'e giden Icardi, eşi Wanda Nara ile vakit geçirdiği anlardan fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor. Wanda Nara da aynı şekilde paylaşımlarını sürdürüyor.

L-GANTE KİMDİR?

2000'de Arjantin'de dünyaya gelen L-Gante, 2017'de ilk şarkısını çıkardı. L-Gante'nin 2021'de dünyaya gelen Jamaika isimli bir kız çocuğu var.

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#Icardi#Wanda Nara#L-Gante

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