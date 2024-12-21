Arjantin'den çarpıcı Paulo Dybala yorumu: Transferin perde arkasını anlattı! Galatasaray'a giderse...

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Galatasaray, dünya futbolunun en önemli yıldızlarından biri olarak gösterilen Roma’nın 31 yaşındaki yıldızı Paulo Dybala’nın peşine düştü. Sarı-kırmızılılar, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Tangocu için kulübüyle temasa geçti. Son dönemde yaşadığı sakatlıklarla gündeme gelmesine rağmen hücum hattında dikkat çekici bir performans ortaya koyan Dybala, bu sezon şimdiye kadar 18 resmi maçta forma giydi ve takımına 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Paulo Dybala’nın eski teknik direktörü olan 55 yaşındaki çalıştırıcı Darío Franco, gündeme bomba gibi düşen transfer iddialarıyla ilgili özel açıklamalarda bulundu.

ARJANTİNLİ TEKNİK ADAM DARİO FRANCO’NUN ‘PAULO DYBALA’ AÇIKLAMASI ŞÖYLE:

“DOĞUŞTAN GELEN BİR YETENEĞİ VE OLAĞANÜSTÜ BİR POTANSİYELİ VAR”

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Paulo Dybala, potansiyeli ve yeteneği çok yüksek bir oyuncuydu. Yetenek onun doğuştan gelen bir özelliğiydi. Bu yeteneğini sahaya yansıtmayı başarabilmiş bir futbolcu. Onun şu ana kadar başardıklarını yapmak kolay değil. Olağanüstü bir potansiyeli vardı ama neler yapacağı öngörülemeyen bir oyuncuydu. Özellikle sol ayağını çok iyi kullanıyor ve müthiş şutlar çıkarıyor. Bu teknik özellikleriyle yapabileceği şeyler çok üst seviyede. Bundan sonra da başarılı olmaya devam edecektir. Paulo Dybala’nın yaşadığı sakatlık süreciyle ilgili yorum yapamam ama forma şansı bulduğunda her zaman gol ve asist yapma potansiyeli var. İstatistiksel olarak veriler son dönemde az gözükebilir ama daha fazla süre aldığında daha fazla katkı sağlayacaktır.

“TRANSFER HABERİ ARJANTİN’DE DE KONUŞULMAYA BAŞLANDI”

Dybala’nın isminin Galatasaray ile anılması sürpriz bir gelişmeydi. Dybala’nın Galatasaray’a gideceği haberi Arjantin’de de konuşulmaya başlandı. Bu gelişmenin onun için olumlu olacağını düşünüyorum. Dybala, böyle bir karar verirse ve giderse bence orada da çok başarılı olur. Çünkü çok üst düzey ve karakterli bir oyuncu. Gideceği takıma ve Türk futboluna büyük bir fayda sağlayacağına hiçbir şüphem yok. Bulunduğu tüm takımlara uyum sağladı ve her zaman önemli bir figür oldu. Paulo Dybala’nın orada da taraftarlar ve takım için önemli bir figür haline dönüşeceğine eminim. Çünkü Dybala; kendisine güvenildiğinde, zaman verildiğinde ve arkadaşlarına adapte olduğunda hakikaten çok üst seviyelere çıkabilecek bir oyuncu. Ayrıca takım arkadaşlarını da performans anlamında yukarıya çıkarabilecek bir oyuncu. Dybala, orada yeteri kadar süre alabilirse taraftarı, kulübü ve takım arkadaşlarını çok mutlu edecektir.

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“GALATASARAY, ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE BİLE YENİLMESİ ÇOK ZOR BİR TAKIM HALİNE GELİR”

Paulo Dybala’nın Galatasaray’a adapte olacağına inanıyorum. Çünkü çok iyi oyunculardan oluşan çok iyi bir takım var. Galatasaray, 2 senedir Süper Lig şampiyonluğunu kazanıyor. Bu kadar iyi isimler Galatasaray’a geliyor ve üst düzey performans sergiliyorlar. Dybala da oraya geldiğinde arkadaşlarıyla beraber performanslarını ortaya koyarlarsa hem bu sene hem de Şampiyonlar Ligi’nde yenilmesi çok zor bir takım haline gelirler. Dybala, bilindiği üzere ofansif bir oyuncu. Asist olabilecek çok iyi paslar verebilir. Yaratıcı bir oyuncu olduğu için aynı zamanda gol de atabilen bir isim. Ben o bakımdan takıma kesinlikle çok yararlı olacağını düşünüyorum. Takım arkadaşlarıyla beraber o uyumu sağladığı anda gol ve asistleriyle çok katkı sağlayacaktır.

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“GALATASARAY’IN BİRÇOK KUPA KAZANMASINDA ÇOK FAYDALI BİR OYUNCU OLUR”

Paulo Dybala’nın Galatasaray’a çok yardımcı olacağını düşünüyorum. Çünkü onda çok üst düzey bir kalite var. Aynı zamanda çok iyi bir CV’si ve müthiş bir enerjisi var. Avrupa’da ve diğer önemli liglerde çok fazla tecrübeye de sahip. Galatasaray gibi iyi bir takıma giderse tecrübelerini sahaya yansıtmaya devam edecektir. Bence Galatasaray’ın hem Türkiye Ligi’nde hem de seneye Avrupa’da oynayacağı maçlarda takıma çok fazla katkı sağlar. Galatasaray’ın başarılar ve birçok kupa kazanmasında çok faydalı bir oyuncu olur.