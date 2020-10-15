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Futbol
AA
Haber Giriş: 15.10.2020 - 10:02 | Son Güncelleme:

Arjantin'deki ligler 30 Ekim'de başlayacak! 7 aylık aranın ardından...

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Arjantin'deki ligler 30 Ekim'de başlayacak! 7 aylık aranın ardından...
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 7 aydır oynanmayan Arjantin'deki futbol ligleri, 30 Ekim'de başlayacak.

Arjantin Futbol Federasyonundan (AFA) yapılan açıklamada, 1'inci ligin 30 Ekim, 2'nci ligin 7 Kasım, 3 ve 4'üncü lig ile kadınlar liginin ise 21 Kasım'da başlayacağı belirtildi.

Tüm karşılaşmaların seyircisiz oynanacağı da ifade edildi.

 

Arjantindeki ligler 30 Ekimde başlayacak 7 aylık aranın ardından...

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