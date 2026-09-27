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Arjantin'de final maçında ortalık karıştı: Trivela gol yiyen Muslera, rakibinin boğazına yapıştı!

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#Arjantin Uluslararası Süper Kupa#Estudiantes#Fernando Muslera
Arjantinde final maçında ortalık karıştı: Trivela gol yiyen Muslera, rakibinin boğazına yapıştı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2026 11:22

Arjantin Uluslararası Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelen Rosario Central ile Estudiantes maçına, karşılaşmanın son bölümünde yaşanan ve Fernando Muslera'nın başrolünde olduğu tartışmalar damgasını vurdu. İşte detaylar...

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Arjantin Uluslararası Süper Kupa finalinde dün akşam Angel Di Maria'nın forma giydiği Rosario Central ile Fernando Muslera'nın kalesini koruduğu Estudiantes karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 3-1 kazanan Rosario Central, kupayı müzesine götüren taraf oldu.

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MUSLERA TRIVELA GOLÜ YEDİ, ORTALIK KARIŞTI!

Karşılaşmada Rosario Central'in 2-1 üstünlüğünün bulunduğu 90+1'de korner kazanan Estudiantes'te, Fernando Muslera da kalesini terk ederek rakip ceza sahasında gol aradı.

Topu ceza sahasından uzaklaştıran Rosario Central'de Julian Fernandez, rakip orta sahaya girdikten sonra kalesine dönmeye çalışan Muslera'yı trivela vuruş ile avladı ve skoru 3-1'e getirdi.

Bu golün ardından saha karıştı ve iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı.

Bu esnada Fernando Muslera, Rosario Central'in Paraguaylı sol beki Agustín Sández'in boğazını sıkarken görüntülendi.

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TÜNELDE YUMRUKLAŞMALAR DEVAM ETTİ

Yaşanan gerilim yeşil sahayla sınırlı kalmazken, kavga soyunma odasına giden tünelde de devam etti ve iki takım oyuncuları birbirine yumruklar savurmaya devam etti.

BAŞKAN VERON SAHAYA GİRDİ, HAKEME 'HIRSIZ!' DEDİ

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından sahaya giren Estudiantes Başkanı Juan Sebastian Veron, doğrudan hakemin üzerine yürüdü ve "Olanların hepsi senin eserin, hırsızsın!" diye tepki gösterdi.

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#Arjantin Uluslararası Süper Kupa#Estudiantes#Fernando Muslera

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