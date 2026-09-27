Arjantin'de final maçında ortalık karıştı: Trivela gol yiyen Muslera, rakibinin boğazına yapıştı!

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Arjantin Uluslararası Süper Kupa finalinde dün akşam Angel Di Maria'nın forma giydiği Rosario Central ile Fernando Muslera'nın kalesini koruduğu Estudiantes karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 3-1 kazanan Rosario Central, kupayı müzesine götüren taraf oldu.

MUSLERA TRIVELA GOLÜ YEDİ, ORTALIK KARIŞTI!

Karşılaşmada Rosario Central'in 2-1 üstünlüğünün bulunduğu 90+1'de korner kazanan Estudiantes'te, Fernando Muslera da kalesini terk ederek rakip ceza sahasında gol aradı.

Topu ceza sahasından uzaklaştıran Rosario Central'de Julian Fernandez, rakip orta sahaya girdikten sonra kalesine dönmeye çalışan Muslera'yı trivela vuruş ile avladı ve skoru 3-1'e getirdi.

🚀 Arjantin Uluslararası Süper Kupa finalinde Julián Fernandez, 90+1'de kalesini gol için terk eden Muslera'yı orta sahadan trivela ile avladı!



🏆 Rosario Central, Estudiantes'i 3-1 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. pic.twitter.com/q9qvQeaUmt — Spor Arena (@sporarena) September 27, 2026

Bu golün ardından saha karıştı ve iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı.

Bu esnada Fernando Muslera, Rosario Central'in Paraguaylı sol beki Agustín Sández'in boğazını sıkarken görüntülendi.

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🤯 Golün ardından ortalık karıştı, Muslera rakibinin boğazına sarıldı!pic.twitter.com/e3OrNnruNU https://t.co/R9GBV7zpgD — Spor Arena (@sporarena) September 27, 2026

TÜNELDE YUMRUKLAŞMALAR DEVAM ETTİ

Yaşanan gerilim yeşil sahayla sınırlı kalmazken, kavga soyunma odasına giden tünelde de devam etti ve iki takım oyuncuları birbirine yumruklar savurmaya devam etti.

🥊 Estudiantes - Rosario Central maçında sahada çıkan kavga, soyunma odasına giden tünel ve koridora da taşındı.pic.twitter.com/945mxivoQk https://t.co/Z9vxfl8AWb — Spor Arena (@sporarena) September 27, 2026

BAŞKAN VERON SAHAYA GİRDİ, HAKEME 'HIRSIZ!' DEDİ

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından sahaya giren Estudiantes Başkanı Juan Sebastian Veron, doğrudan hakemin üzerine yürüdü ve "Olanların hepsi senin eserin, hırsızsın!" diye tepki gösterdi.