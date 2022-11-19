Arjantin ve Uruguay, Katar’a giderken 2 ton et götürdü

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2022 Dünya Kupası’nın iddialı ülkelerinden Arjantin ve Uruguay, Katar daki turnuvada milli takım oyuncularının ve personelin rahat etmeleri için tüm imkanlarını seferber etti. ESPN’in haberine göre iki ülkenin milli takımları, Katar’a giderken yanlarında 900’ar kilo et götürdü.

BREZiLYALILAR DA KAHVE TAŞIDI

Arjantin ve Uruguay halkları dünyanın en fazla et tüketen toplumları arasında yer alıyor. Uruguay Milli Takımı’nda Trabzonspor’dan Maxi Gomez ile Galatasaray’dan Fernando Muslera ve Lucas Torreira da var. Bu arada Brezilya kafilesi de Katar’a 30 kilo kahve taşıdı.

DÜNYA KUPASI STATLARI

Lusail İconic 80.000

Al Bayt 60.000

Stadium 974 40,000

Al Thumama 40.000

Education City 45.350

Ahmad bin Ali 44.740

Khalifa İnternational 40.000

Al Janoub 40.000