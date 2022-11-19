Arjantin ve Uruguay, Katar’a giderken 2 ton et götürdü

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2022 Dünya Kupası’nın iddialı ülkelerinden Arjantin ve Uruguay, Katar daki turnuvada milli takım oyuncularının ve personelin rahat etmeleri için tüm imkanlarını seferber etti. ESPN’in haberine göre iki ülkenin milli takımları, Katar’a giderken yanlarında 900’ar kilo et götürdü.
BREZiLYALILAR DA KAHVE TAŞIDI
Arjantin ve Uruguay halkları dünyanın en fazla et tüketen toplumları arasında yer alıyor. Uruguay Milli Takımı’nda Trabzonspor’dan Maxi Gomez ile Galatasaray’dan Fernando Muslera ve Lucas Torreira da var. Bu arada Brezilya kafilesi de Katar’a 30 kilo kahve taşıdı.
DÜNYA KUPASI STATLARI
Lusail İconic 80.000
Al Bayt 60.000
Stadium 974 40,000
Al Thumama 40.000
Education City 45.350
Ahmad bin Ali 44.740
Khalifa İnternational 40.000
Al Janoub 40.000