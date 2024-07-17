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Arjantin takım otobüsündeki ırkçı tezahüratlar olay oldu! Resmi açıklama geldi, konu FIFA'ya taşındı

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#Arjantin#Copa America#Fransa
Arjantin takım otobüsündeki ırkçı tezahüratlar olay oldu Resmi açıklama geldi, konu FIFAya taşındı
Fatih Gider
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2024 11:14

Copa America'yı kazanan Arjantin'de takım otobüsündeki kutlamalar sırasında Enzo Fernandez'in açtığı canlı yayında Fransa Milli Takımı'ndaki Afrika kökenli futbolcularla ilgili yapılan tezahürat infiale yol açtı. Fransa Futbol Federasyonu konuyu FIFA'ya taşıyacağını açıklarken Enzo Fernandez ve kulübü Chelsea'den de açıklama geldi.

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Copa America finalinde Kolombiya'yı uzatmalarda bulduğu golle 1-0 mağlup eden ve art arda ikinci kez kupaya uzanan Arjantin'de futbolcular büyük bir skandala imza attı.

Zafer sonrası takım otobüsündeki kutlamalar sırasında Enzo Fernandez'in Instagram'da açtığı canlı yayın sırasında Arjantinli futbolcuların Fransa Milli Takımı'nda forma giyen Afrika kökenli oyuncularla ilgili tezahüratları olay oldu.

Yapılan tezahüratta geçen şu ifadeler büyük tepki çekti: Fransa için oynuyorlar ama Angola'dan geliyorlar, koşmayı seviyorlar, translarla yatmayı seviyorlar, anneleri Nijeryalı, babaları Kamerunlu ama pasaportta Fransız yazıyor.

Aynı besteyi Arjantinli taraftarlar, 2022 Dünya Kupası'ndaki zaferin ardından söylemişti.

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FRANSA FUTBOL FEDERASYONU KONUYU FIFA'YA TAŞIYOR

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Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Fransa'dan hamle geldi. Fransa Futbol Federasyonu, Fransız futbolculara yönelik bu ırkçı söylemleri FIFA'ya taşıyacağını açıkladı.

ENZO FERNANDEZ AÇIKLAMA YAPTI

Tezahürat anlarının yayıldığı canlı yayının sahibi olan Enzo Fernandez, bir açıklama yaptı ve özür diledi.

"Kutlamalar sırasında Instagram hesabımdan yayılan video için içtenlikle özür dilemek istiyorum. Söz konusu tezahüratta yüksek derecede ofansif bir dil var. Bu sözlerin kesinlikle mazereti yok. Her türlü ayrımcılığıa karşıyım. Copa America kutlamalarımızın coşkusuna kapıldığım için özür dilerim. O video, o anlar, o sözler benim inanışımı ve karakterimi yansıtmıyor. Gerçekten özür diledim."

Arjantin takım otobüsündeki ırkçı tezahüratlar olay oldu Resmi açıklama geldi, konu FIFAya taşındı

CHELSEA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Enzo Fernandez'in forma giydiği Premier Lig ekibi Chelsea de kısa süre içerisinde konuya dahil oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada; 'Chelsea her türlü ayrımcı davranışı tamamen kabul edilemez bulmaktadır. Tüm kültürlerden, topluluklardan ve kimliklerden insanların hoş karşılandığı, çeşitlilik içeren kapsayıcı bir kulüp olmaktan gurur duyuyoruz. Oyuncumuzun kamuya açık özrünü anlıyor ve takdir ediyoruz. Bunu kendimizi eğitmek için bir fırsat olarak kullanacağız. Kulüp olarak konuyla ilgili disiplin prosedürü başlatmış bulunmaktayız.

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FRANSIZ FUTBOLCULAR TAKİPTEN ÇIKTI

Chelsea'de forma giyen Fransız futbolcular Axel Disasi, Malo Gusto ve Wesley Fofana, takım arkadaşları Enzo Fernandez'i takipten çıktı.

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#Arjantin#Copa America#Fransa

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