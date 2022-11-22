Canlı: Arjantin - Suudi Arabistan (Dünya Kupası Maçı)

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2022 Dünya Kupası C Grubu açılış mücadelesinde Arjantin ile Suudi Arabistan karşı karşıya geliyor.

Lusail Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi dilerseniz Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla anbean takip edebilirsiniz.

CANLI SKOR: ARJANTİN 1-0 SUUDİ ARABİSTAN

Gol: 10' Lionel Messi (P)

İkinci yarı oynanıyor...



İlk yarı sonucu: 1-0

22. dakikada Messi'nin attığı gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

Arjantin'de Lautaro Martinez'in 27. dakikada attığı gol VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

35. dakikada Martinez'in attığı golde ofsayt bayrağı kalktı.





ARJANTİN SUUDİ ARABİSTAN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Dünya Kupası C Grubu ilk mücadelesinde Arjantin ile Suudi Arabistan karşılaşıyor. 22 Kasım Salı günü saat 13.00'da başlayan mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

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Arjantin XI: Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, De Paul, Paredes, Gomez, Messi, Di Maria, Martinez.

Suudi Arabistan XI: Alowais, Abdulhamid, Altambakti, Albulayhi, Alshahrani, Kanno, Almalki, Alfaraj, Albrikan, Aldawsari, Alshehri.

ARJANTİN

Arjantin son 36 milli maçta yenilgi yüzü görmedi. 36 maçın 11'inden beraberlikle ayrıldılar ama Copa America şampiyonluğu ve devamındaki Finalissima zaferi (İtalya'ya karşı) unutulmasın. Lionel Scaloni yönetiminde, Lionel Messi önderliğinde çok formda ve ne istediğini bilen bir şekilde kupaya geldiler. Suudi Arabistan maçının provasını Birleşik Arap Emirlikleri'ni 5-0 yenerek yaptılar. Messi 1 gol 1 asistle, Angel Di Maria 2 gol 1 asistle oynadı. Ajax'ta zayıf bir sezon geçiren Lucas Ocampos aday kadroda yok. Sakatlığı bulunan Giovani Lo Celso ve Katar'a gelip sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Joaquin Correa'dan da faydalanamayacaklar. Messi ve Di Maria dışında Julian Alvarez, Paulo Dybala ve Lautaro Martinez gibi birçok hücum alternatifine sahipler. Orta alanın önemli ismi Rodrigo de Paul; "Messi bizim her şeyimiz. Ona Dünya Kupası kazandırmak istiyoruz. Messi isterse onun için savaşa da gideriz." demişti. Bakalım kupaya uzanabilecekler mi...

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SUUDİ ARABİSTAN

Japonya ve Avustralya'yı geçip Katar vizesi alan Suudi Arabistan ise bunu 10 maçta sadece 12 gol atarak başardı. "Kapalı kutu" dediğimiz türde bir takımlar. Kadrolarında ülke dışından kimse yok. Ufak bir Villarreal macerası yaşayan Salem Al-Dawsari dışında kadrolarında kolay kolay öne çıkan bir isim yok. Al-Hilal'de forma giyen Saleh Al-Shehri, Asya Elemeleri'nde 7 gol atmıştı. Sonrasında bir sakatlık yaşadı, yeni yeni sahalara dönüyor. Al-Nassr'ın sağ beki Sultan Al-Ghannam, Çin maçında galibiyeti getiren gollerden birinin asistini yapmıştı. Renard; "Dünya Kupası'na piknik yapmaya gelmedik..." dedi ama Arjantin'e karşı gelmeleri çok zor gözüküyor; devamında Polonya karşısında da işleri kolay olmayacak.

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