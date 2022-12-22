Arjantin ile Dünya Kupası'nı kazanan Lionel Messi'nin geleceği belli oldu! Barcelona ve Inter Miami derken...

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Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nı Arjantin ile kazanan ve koleksiyonundaki eksik parçayı tamamlayıp adını tarihe altın harflerle yazdıran Lionel Messi'nin kulüp takımındaki geleceği belli oluyor.

DÜNYA KUPASI'NI SAHA İÇİNDE VE SAHA DIŞINDA REKORLARLA TAMAMLADI

2022 Dünya Kupası'nı finalde Fransa'yı penaltılar sonucu yenerek kazanan Arjantin'in kaptanı ve lideri olan Messi, 7 maçlık serüvenin her mücadelesine damgasını vurdu. Hemen hemen her maçta bir rekora imza atan Messi, Dünya Kupası'nı çok sayıda rekorla tamamladı.

-Dünya Kupalarında en çok maça çıkan oyuncu (26 maç)

-Dünya Kupalarında en çok süre alan futbolcu (2315 dakika)

-Arjantin'in Dünya Kupalarındaki en golcü futbolcusu (13 gol)

-Dünya Kupalarında en çok kaptan olarak sahaya çıkan oyuncu (19)

-Dünya Kupalarında 10'lu, 20'li ve 30'lu yaşlarda gol atan tek futbolcu

-5 farklı Dünya Kupası'nda asist yapan tek futbolcu

-Dünya Kupası'nın tüm turlarında gol atan ilk futbolcu

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-Tüm sosyal medya mecralarında tarihin en çok beğeni alan paylaşımının sahibi (71+ milyon)

BARCELONA'YA DÖNECEK, MLS'E GİDECEK İDDİALARI...

Mali kriz sebebiyle BARCELONA'dan ayrılan ve 2021 yazında bedelsiz olarak PSG'ye katılan Messi, sözleşmesinin son yılı içerisinde bulunuyor. Katar'daki Dünya Kupası heyecanının yanı sıra İspanya ve Arjantin basınında çıkan haberlerde yıldız futbolcunun Barcelona'ya geri döneceği ve David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekibi Inter Miami'ye transfer olacağı yönünde iddialar vardı.

FRANSA BASINI DUYURDU: PSG İLE ANLAŞTI

Kupa sevincini Arjantin'de sürdüren Messi'nin geleceğiyle ilgili son ve en güçlü haber ise dün akşam saatlerinde çıktı. Le Parisien, Messi'nin PSG ile sözleşme uzatma konusunda sözlü bir anlaşmaya vardığını yazdı. Transferin fenomen gazetecisi Fabrizio Romano da haberi doğruladı.

Haberde 35 yaşındaki yıldız futbolcunun en az 1 sezon daha PSG'de kalmayı kabul ettiği, maaş ve sözleşme süresiyle ilgili detayların ilerleyen dönemde yapılacak görüşmede masaya yatırılacağı ifade edildi.