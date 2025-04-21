Arjantin futbolu yasta! Efsane kaleci hayatını kaybetti

Haberin Devamı

'El Loco' (Çılgın) lakabıyla tanınan Arjantin futbolunun efsanevi kalecisi Hugo Gatti, iki ay önce köpeğini gezdirirken düşerek kalçasını kırmış ve ameliyat olmuştu.

Ameliyatın ardından zatürreye yakalanan ve yoğun bakıma alınan Gatti, yaşadığı kalp ve böbrek rahatsızlıkları sonrasında doktorlar tarafından uyutulmuştu.

Gatti, iki aydan fazla bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra dün 80 yaşında hayata gözlerini yumdu.

İLK 'LİBERO KALECİ'LERDENDİ!

Sahadaki cesur ve alışılmışın dışındaki kalecilik tarzı nedeniyle 'El Loco' (Çılgın) lakabını alan Gatti, sık sık ceza sahasını terk ederek oyuna dahil olmasıyla ve oyun kurucu gibi davranan (libero kaleci) ilk file bekçilerinden biri olmasıyla biliniyor.

ARJANTİN LİGİ'NİN EN ÇOK FORMA GİYEN OYUNCUSU

Futbolculuk döneminde Arjantin futbolunun en büyük iki kulübü olan River Plate ve Boca Juniors'ta forma giyen Gatti, 26 sezonda 765 maçla Arjantin 1. Ligi'nde en çok maça çıkan oyuncu rekorunu elinde bulunduruyordu.

Haberin Devamı

Boca Juniors ile 2 Libertadores Kupası, 1 Kıtalarası Kupa ve 3 Arjantin Süper Ligi şampiyonluğu yaşayan Gatti, 1982'de Arjantin'de yılın futbolcusu da seçilmişti.