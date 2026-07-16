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Arjantin, futbolcuların açtığı pankart nedeniyle ceza alabilir! İşte nedeni

Güncelleme Tarihi:

#Dünya Kupası#Arjantin#İngiltere
Arjantin, futbolcuların açtığı pankart nedeniyle ceza alabilir İşte nedeni
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2026 10:10

2026 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere'yi 2-1 yenerek finale yükselen Arjantin, galibiyeti kutlarken açtığı pankart nedeniyle ceza alabilir.

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İngiltere'yi yenerek Dünya Kupası'nda finale çıkan Arjantin'de futbolcuların açtığı bir pankart gündeme oturdu.

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'FALKLAND ADALARI ARJANTİN'İNDİR!'

Atlanta Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan Arjantinli futbolculardan Giovani Lo Celso ve Nicolas Otamendi, tribünde açılan "Las Malvinas son Argentinas" (Malvinas -Falkland Adaları- Arjantin'indir) yazılı pankartı birlikte tuttuktan sonra sahaya serdi.

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FIFA'DAN CEZA GELEBİLİR

Futbolun kural koyucusu Uluslararası Futbol Birliği (IFAB) ile FIFA, siyasi bayrakların, sloganların ve sembollerin sahada sergilenmesine izin vermiyor.

Arjantin, futbolcuların açtığı pankart nedeniyle ceza alabilir İşte nedeni

FIFA, maç raporu doğrultusunda pankartın siyasi nitelikte olduğunun kabul edilmesi halinde Arjantin'e ceza verebilir.

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2014'TE AYNI PANKARTA CEZA VERİLDİ

2014 yılında FIFA, Slovenya ile oynanan hazırlık maçı öncesinde oyuncularının aynı mesajı içeren bir pankart açması üzerine Arjantin Futbol Federasyonuna 20 bin sterlin para cezası vermişti.

Arjantin, turnuvanın finalinde 19 Temmuz Pazar günü İspanya ile karşılaşacak.

NE OLMUŞTU?

Arjantin ve İngiltere, Las Malvinas olarak adlandırılan ve Arjantin açıklarında bulunan ada topluluğu için 1982'de savaşa girmişti.

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Bugün Britanya Denizaşırı Toprakları statüsündeki Las Malvinas (Falkland Adaları), 1800'lerden beri iki ülke arasında büyük bir çatışma noktası. Yıllarca süren müzakereler bir sonuç vermeyince Arjantin, 1982'de Falkland ve Güney Georgia Adalarını işgal etti. Bunun üzerine adaya bir birlikte gönderen Birleşik Krallık adayı tekrar teslim almış, savaş sonucunda yüzlerce asker ölmüştü. 

Falkland Adaları gerginliği 2026'da dahi devam ediyor.

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#Dünya Kupası#Arjantin#İngiltere

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