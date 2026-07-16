Arjantin, futbolcuların açtığı pankart nedeniyle ceza alabilir! İşte nedeni

Haberin Devamı

İngiltere'yi yenerek Dünya Kupası'nda finale çıkan Arjantin'de futbolcuların açtığı bir pankart gündeme oturdu.

'FALKLAND ADALARI ARJANTİN'İNDİR!'

Atlanta Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan Arjantinli futbolculardan Giovani Lo Celso ve Nicolas Otamendi, tribünde açılan "Las Malvinas son Argentinas" (Malvinas -Falkland Adaları- Arjantin'indir) yazılı pankartı birlikte tuttuktan sonra sahaya serdi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

FIFA'DAN CEZA GELEBİLİR

Futbolun kural koyucusu Uluslararası Futbol Birliği (IFAB) ile FIFA, siyasi bayrakların, sloganların ve sembollerin sahada sergilenmesine izin vermiyor.

FIFA, maç raporu doğrultusunda pankartın siyasi nitelikte olduğunun kabul edilmesi halinde Arjantin'e ceza verebilir.

Haberin Devamı

2014'TE AYNI PANKARTA CEZA VERİLDİ

2014 yılında FIFA, Slovenya ile oynanan hazırlık maçı öncesinde oyuncularının aynı mesajı içeren bir pankart açması üzerine Arjantin Futbol Federasyonuna 20 bin sterlin para cezası vermişti.

Arjantin, turnuvanın finalinde 19 Temmuz Pazar günü İspanya ile karşılaşacak.

NE OLMUŞTU?

Arjantin ve İngiltere, Las Malvinas olarak adlandırılan ve Arjantin açıklarında bulunan ada topluluğu için 1982'de savaşa girmişti.

Gözden Kaçmasın Dünya Kupası'ndan sonra ceza yağacak Haberi görüntüle

Bugün Britanya Denizaşırı Toprakları statüsündeki Las Malvinas (Falkland Adaları), 1800'lerden beri iki ülke arasında büyük bir çatışma noktası. Yıllarca süren müzakereler bir sonuç vermeyince Arjantin, 1982'de Falkland ve Güney Georgia Adalarını işgal etti. Bunun üzerine adaya bir birlikte gönderen Birleşik Krallık adayı tekrar teslim almış, savaş sonucunda yüzlerce asker ölmüştü.

Falkland Adaları gerginliği 2026'da dahi devam ediyor.