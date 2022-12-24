Arjantin - Fransa finalinin hakemi Szymon Marciniak sessizliğini bozdu! Mbappe ile diyaloğu, telefonundan gösterdiği görüntü...

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2022 Dünya Kupası finalinin üzerinden yaklaşık 6 gün geçti ancak tarihin en iyi maçı olarak gösterilen mücadeledeki hakem kararları da çok tartışılmıştı.

İLK PENALTI KARARI ÇOK KONUŞULDU

Maçın 21. dakikasında Dembele ile Di Maria arasındaki pozisyonda penaltı noktasının gösterilmesi çok tartışıldı. Fransız futbolcular, VAR'dan bir uyarı bekledi ancak Arjantin'in penaltısı geçerlilik kazandı. Szymon Marciniak'a Fransız basını büyük tepki gösterdi.

FRANSA'NIN 3. GOL İTİRAZI

Arjantin karşısında 2-0 geriye düşen, 80 ve 82. dakikalarda Kylian Mbappe ile skoru 2-2'ye getirip maçı uzatmaya götüren Fransa, Messi'nin uzatmalarda Arjantin'i 3-2 öne geçirdiği gol ile ilgili itirazda bulunmuştu. L'Equipe'in hberine göre Fransa cephesi, hakem Szymon Marciniak’ın kural hatası yaptığını iddia etti. Haberde Messi'nin 3. gol vuruşunu yapmadan Arjantin yedek kulübesinden bazı oyuncuların sahaya girdiğini net bir şekilde görüldüğü ve golün geçersiz sayılması gerektiği ifade edildi. FIFA Futbol Kuralları 9. Paragraf 3. Kural’ının hatırlatıldığı haberde, "Hakem golü iptal edip, Fransa lehine serbest vuruş vermeliydi" denildi.

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FIFA’NIN KONU iLE iLGiLi KURALI

"Bir gol atıldığı sırada, sahadaki oyunculardan başka bir kişi (futbolcu, yedek futbolcu, kırmızı kart görmüş futbolcu, takım yetkilisi) sahaya girecek olursa gol geçersiz sayılmalıdır. Oyun, izinsiz sahada bulunan kişinin sahaya girdiği noktadan direkt serbest vuruşla başlamalıdır."

"MESSI'DEN BİLE TEHLİKELİ"

Arjantin-Fransa finalini yöneten Polonyalı hakem Szymon Marciniak, Fransız basınında hedef haline geldi. Fransa'nın en ünlü spor gazetesi L'Equipe, Marciniak için "Messi'den bile tehlikeli. Maçın tartışmasız en kötü ismi oldu" ifadelerine yer verdi. Ünlü gazete, 10 üzerinden 2 puan verdiği Szymon Marciniak''ı maçın en kötüsü ilan etti.

FRANSA'DA İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

Öte yandan Fransa basınında çıkan bir habere göre Fransız taraftarlar, Dünya Kupası finalinin tekrar oynanması için imza kampanyası başlattı. Kampanyada şu ana kadar 200 bini aşkın imza toplandığı ifade edildi.

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FİNALİN HAKEMİ SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Tarihi finalde düdük çalan Polonyalı hakem Szymon Marciniak, ülkesine dönüşte çiçeklerle karşılandı. 41 yaşındaki düdük, ekibiyle birlikte döndüğü ülkesi Polonya'da ayağının tozuyla bir basın toplantısı düzenledi.

"FRANSA'NIN GOLÜNDE DE BENZER ŞEY OLDU"

Arjantin'in Messi ile uzatmalarda bulduğu 3. golde top ağlara gitmeden önce Arjantinli yedek futbolcuların saha içine girdiği görüntüyle ilgili konuşan Marciniak, telefonundan bir başka görüntü göstererek; "Fransızlar'ın attığı golde de benzer bir durum vardı. Mbappe skoru 3-3'e getirdi ve 7 tane Fransız yedek oyuncu sahaya girdi. Bu tür şeyleri, böyle maçlarda çok kovalamazsınız. Oyunun kuralları, ceza kanunu gibi değildir. Her şeyi tam anlamıyla uygulayamazsınız. En önemli şey, oyunun ruhunu korumanız. Korner direği olmadan maç oynanamaz. Diyelim ki korner direkleri bir sebepten ötürü kırıldı ve yedek de kalmadı. Ne yapacağım, Dünya Kupası finalini korner direği yok diye erteleyecek miyim? Oyunun ruhu, kuralların ötesindedir." dedi.

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"MBAPPE YANIMA GELİP BANA SARILDI"

Penaltıların ardından Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappe ile yaşadığı diyaloğu anlatan 41 yaşındaki hakem; "Mbappe, maçtan sonra bana gelip sarıldı. Çok üzgündü ve hayal kırıklığı içindeydi ama bana gelerek 'Teşekkür ediyorum' dedi. Ben de ona sarıldım. Moral vermeye çalıştım. 'Bu kupayı 4 yıl önce kazandın, yine kazanırsın. Sen çok büyük bir futbolcusun' dedim" diye konuştu.

COLLINA'NIN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Marciniak son olarak FIFA Hakem Kurulu Başkanı olan eski hakem Pierluigi Collina'nın sözleriyle kendisini eleştiren Fransız taraftarlara yanıt verdi: "Pierluigi Collina, 'Oyun kurallarını ezbere bilmek bir kişiyi hakem yapsaydı, dünyada 300 milyon muhteşem hakem olurdu' demişti. Görüyorsunuz, dünyada 150 sayfalık kural kitabını ezbere bilen yüzlerce hakem var ama Dünya Kupası finalini yönetebilecek hakem sayısı sadece birkaç kişi..."

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