Arjantin - Fransa finalinden sonra Mesut Özil'in yaptığı Karim Benzema paylaşımı geceye damga vurdu!

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Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir forması giyen Mesut Özil, Arjantin'in Fransa'yı devirdiği 2022 Dünya Kupası finalinin ardından eski takım arkadaşı Karim Benzema üzerinden göndermede bulundu.

34 yaşındaki deneyimli oyuncu, sakatlığını atlatmasına rağmen teknik direktör Didier Deschamps tarafından kadroda istenmediği için oynatılmayan Karim Benzema'ya atıfta bulunarak, "Benzema yoksa, parti de yok" paylaşımı yaptı.

ANTRENMANLARA GERİ DÖNDÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ

Dünya Kupası'na günler kala yaşadığı sakatlık sebebiyle Katar'da forma giyemeyen Karim Benzema'nın final müsabakası öncesinde iyileştiği ve antrenmanlara başladığı iddia edilmişti. Söz konusu iddialar, Fransız futbolcunun kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından yeniden gündeme gelmişti.

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Teknik direktör Didier Deschamps ise Arjantin maçından önce düzenlenen basın toplantısında kendisine yöneltilen Karim Benzema sorusuna bir hayli sinirlenmişti. Fransız çalıştırıcı, "Buna cevap vermeyeceğim ve sonra sinirlendiğimi söyleyeceksiniz. Birçok sakatlanan oyuncum var. Karim de onlardan biri. Son olarak Lucas Hernandez sakatlandı. Takım işte orada. Finalde kim oynayacak bilmiyorum." demişti.