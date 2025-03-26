Arjantin Brezilya maçında kavga çıktı! İşte o anlar

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Arjantin, Lionel Messi'den yoksun olarak çıktığı maçta evinde Brezilya'yı 4-1 mağlup etti. Lionel Scaloni'nin öğrencileri, böylelikle 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.
37 DAKİKADA 3 GOL
Arjantin, Brezilya karşısında maçın henüz başında Julian Alvarez'in golüyle 1-0 öne geçti. 12'de Enzo Fernandez farkı ikiye çıkardı. 26'da Cunha farkı bire indirirken 37'de Mac Allister, skoru 3-1'e getirdi. 71'de Simeone'nin golüyle Arjantin, 4-1 kazandı.
BREZİLYA İLK KEZ 4 GOL YEDİ
Bu sonuçla birlikte Brezilya, Dünya Kupası Elemeleri'nde bir maçta ilk kez gol yemiş oldu. Arjantin ise 1959'dan sonra ezeli rakibine ilk kez dört gol attı
ORTALIK KARIŞTI
Öte yandan karşılaşmada yaşanan gerginlikler geceye damga vurdu. Mac Allister'ın skoru 3-1'e getiren golün ardından ortalık karıştı. Paredes'in Raphinha'ya yaptığı faulün akabinde iki takım oyuncuları arasında gerilim yaşandı.