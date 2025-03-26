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Arjantin Brezilya maçında kavga çıktı! İşte o anlar

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#Arjantin Brezilya Maçı#Dünya Kupası Elemeleri#Lionel Messi
Arjantin Brezilya maçında kavga çıktı İşte o anlar
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2025 11:18

Dünya Kupası Elemeleri'nin 14. maçında Brezilya'yı konuk eden Arjantin, rakibini 4-1'lik skorla mağlup etti. Maçın bir bölümünde futbolcular birbirine girdi. 

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Arjantin, Lionel Messi'den yoksun olarak çıktığı maçta evinde Brezilya'yı 4-1 mağlup etti. Lionel Scaloni'nin öğrencileri, böylelikle 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

37 DAKİKADA 3 GOL 
Arjantin, Brezilya karşısında maçın henüz başında Julian Alvarez'in golüyle 1-0 öne geçti. 12'de Enzo Fernandez farkı ikiye çıkardı. 26'da Cunha farkı bire indirirken 37'de Mac Allister, skoru 3-1'e getirdi. 71'de Simeone'nin golüyle Arjantin, 4-1 kazandı.

BREZİLYA İLK KEZ 4 GOL YEDİ 
Bu sonuçla birlikte Brezilya, Dünya Kupası Elemeleri'nde bir maçta ilk kez gol yemiş oldu. Arjantin ise 1959'dan sonra ezeli rakibine ilk kez dört gol attı

ORTALIK KARIŞTI 
Öte yandan karşılaşmada yaşanan gerginlikler geceye damga vurdu. Mac Allister'ın skoru 3-1'e getiren golün ardından ortalık karıştı. Paredes'in Raphinha'ya yaptığı faulün akabinde iki takım oyuncuları arasında gerilim yaşandı.

Arjantin Brezilya maçında kavga çıktı İşte o anlar



RAPHINHA OLAYLARDA BAŞROLDE 
Faulün ardından ayağa kalkan Raphinha, Paredes'i itti. Daha sonra tartışmalar büyüdü. Özellikle Raphinha ve Vinicius Junior bir hayli öfkeli göründü. Raphinha'nın maç öncesi Arjantin'e dair söylediği sinkaflı ifadeler de bu olayların yaşanmasında etkili oldu. Devre arasında takım arkadaşları, Raphinha'yı hızlıca soyunma odasına soktu.
Arjantin Brezilya maçında kavga çıktı İşte o anlar



DEVRE ARASINDA DA OLAY 
Ayrıca ilk yarının son düdüğünün ardından da gerilim yükseldi. Yaşanan tartışmaların ardından Brezilyalı oyuncular soyunma odasına yönelirken, Arjantinliler bir süre sahada kaldı. Bu esnada Rodrigo de Paul hakemlere uzun süre itiraz etti. Aksiyon dolu maç böylelikle Arjantin'in zaferiyle sona erdi.

Arjantin Brezilya maçında kavga çıktı İşte o anlar


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#Arjantin Brezilya Maçı#Dünya Kupası Elemeleri#Lionel Messi

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