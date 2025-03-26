Arjantin Brezilya maçında kavga çıktı! İşte o anlar

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Arjantin, Lionel Messi'den yoksun olarak çıktığı maçta evinde Brezilya'yı 4-1 mağlup etti. Lionel Scaloni'nin öğrencileri, böylelikle 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.



37 DAKİKADA 3 GOL

Arjantin, Brezilya karşısında maçın henüz başında Julian Alvarez'in golüyle 1-0 öne geçti. 12'de Enzo Fernandez farkı ikiye çıkardı. 26'da Cunha farkı bire indirirken 37'de Mac Allister, skoru 3-1'e getirdi. 71'de Simeone'nin golüyle Arjantin, 4-1 kazandı.



BREZİLYA İLK KEZ 4 GOL YEDİ

Bu sonuçla birlikte Brezilya, Dünya Kupası Elemeleri'nde bir maçta ilk kez gol yemiş oldu. Arjantin ise 1959'dan sonra ezeli rakibine ilk kez dört gol attı



ORTALIK KARIŞTI

Öte yandan karşılaşmada yaşanan gerginlikler geceye damga vurdu. Mac Allister'ın skoru 3-1'e getiren golün ardından ortalık karıştı. Paredes'in Raphinha'ya yaptığı faulün akabinde iki takım oyuncuları arasında gerilim yaşandı.





Faulün ardından ayağa kalkan Raphinha, Paredes'i itti. Daha sonra tartışmalar büyüdü. Özellikle Raphinha ve Vinicius Junior bir hayli öfkeli göründü. Raphinha'nın maç öncesi Arjantin'e dair söylediği sinkaflı ifadeler de bu olayların yaşanmasında etkili oldu. Devre arasında takım arkadaşları, Raphinha'yı hızlıca soyunma odasına soktu.Ayrıca ilk yarının son düdüğünün ardından da gerilim yükseldi. Yaşanan tartışmaların ardından Brezilyalı oyuncular soyunma odasına yönelirken, Arjantinliler bir süre sahada kaldı. Bu esnada Rodrigo de Paul hakemlere uzun süre itiraz etti. Aksiyon dolu maç böylelikle Arjantin'in zaferiyle sona erdi.