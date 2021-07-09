Arjantin Brezilya maçı ne zaman? İşte Copa America final maçında son durum

Kupa Amerika'da finalin adı Arjantin-Brezilya oldu. 2021 Kupa Amerika'da (Copa America) normal süresi 1-1 sona eren maçta penaltılar sonunda Kolombiya'yı 3-2 mağlup eden Arjantin, finalde Brezilya'nın rakibi oldu. İşte, Arjantin Brezilya maçı hakkında son bilgiler...

Turnuvaya, Kolombiya ile Peru arasında 10 Temmuz Cumartesi günü TSİ 03.00'te başlayacak üçüncülük maçıyla devam edilecek.

Brezilya ile Arjantin arasındaki final maçı ise Rio de Janeiro kentindeki Maracana Stadı'nda 11 Temmuz Pazar günü TSİ 03.00'te oynanacak.