Arjantin basını duyurdu: Fenerbahçe'nin listesindeki Medina, Boca Juniors'tan ayrıldı!

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Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminden beri ilgilendiği Cristian Medina için flaş gelişme duyuruldu.

Arjantin basınında yer alan haberlere göre; Medina'nın 15 milyon dolarlık serbest kalma bedeli ödendi ve 22 yaşındaki futbolcu Boca Juniors'tan ayrıldı.

FENERBAHÇE DERKEN YENİ ADRESİ...

Yaz transfer dönemi kapanırken devre arasında Fenerbahçe'ye imza atacağı konuşulan Medina'nın yeni adresinin Estudiantes olduğu belirtildi.

Boca Juniors'ta bu sezon 30 karşılaşmaya çıkan Arjantinli futbolcu, 3 gol attı ve 3 asist yaptı.

ANDERSON TALISCA TERCİHİ

Sarı-lacivertlilerin, daha önce Medina transferinde sona yaklaştığı bilinirken tercihin Anderson Talisca'dan yana kullanıldığı kaydedildi.

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İMZA BEKLENİYOR

Geçtiğimiz günlerde Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Al-Nassr forması giyen Talisca'nın sarı-lacivertlilere imza atmaya yakın olduğunu duyurmuştu.

Ayrıca Talisca'nın ocak ayının ilk haftasında İstanbul'a gelerek Fenerbahçe'ye resmi imzayı atacağı öne sürülmüştü.

Bu sezon Al-Nassr formasıyla 19 resmi maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 8 gol kaydetti ve 1393 dakika süre aldı.

Ülkemizde Beşiktaş formasını 2016-2018 yılları arasında iki sezon terleten ve 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Anderson Talisca, 80 resmi maçta 37 gol - 14 asistlik bir performans sergiledi.