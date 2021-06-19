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GeriFutbol Arjantin 1 - 0 Uruguay (Copa America maç özeti)
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Futbol
Haber Giriş: 19.06.2021 - 10:51 | Son Güncelleme:

Arjantin 1 - 0 Uruguay (Copa America maç özeti)

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Arjantin 1 - 0 Uruguay (Copa America maç özeti)

2021 Kupa Amerika (Copa America) A Grubu ikinci maçında Arjantin, Uruguay'ı 1-0 mağlup etti.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından 47. kez düzenlenen Kupa Amerika'da Arjantin, Uruguay'ı ağırladı.

Arjantin, Mane Garrincha Stadı'ndaki karşılaşmayı 13. dakikada Guido Rodriguez'in attığı golle 1-0 kazandı.

Arjantin 1 - 0 Uruguay (Copa America maç özeti)

Şili beraberliğinin ardından ikinci maçında galibiyetle tanışan Arjantin, puanını 4'e yükseltti.

Gruptaki diğer mücadelede ise Şili, Ben Brereton'un golüyle Bolivya'yı 1-0 yendi.

Turnuvaya 21 Haziran Pazartesi günü Venezuela-Ekvador ve Kolombiya-Peru maçlarıyla devam edilecek.

Arjantin 1 - 0 Uruguay (Copa America maç özeti)

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