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Arizona’daki tesisler, A Milli Futbol Takımı için hazır!

Güncelleme Tarihi:

#Dünya Kupası 2026#Milli Takım#Arizona
Arizona’daki tesisler, A Milli Futbol Takımı için hazır
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2026 00:09

2026 FIFA Dünya Kupası için Arizona’da kampa giren A Milli Futbol Takımı’nın antrenmanlarını yapacağı tesisler hazır.

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A Milli Futbol Takımı, 9 Haziran Salı TSİ 05.15’te Arizona Athletic Grounds’ta basına ve taraftara açık yapacağı antrenmanla çalışmalarına başlayacak.

275 dönüm üzerine yapılan tesiste 24 futbol, 8 beyzbol, 12 plaj voleybolu, 50 voleybol, 16 basketbol sahasının yanı sıra spor salonları da yer alıyor.

A Milli Futbol Takımı’nın antrenmanlarını yapacağı merkez sahada bugün son hazırlıklar yapılırken, yetkililer saha zeminini antrenmana uygun hale getirdi.

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Tesis çalışanları, bugünkü idmanı izlemeye gelecek taraftarlar için saha çevresinde de düzenlemeler yaptı.

Tesis genelinde yer alan tüm ekranlara ise ''Welcome Türkiye'' yazısı ve A Milli Futbol Takımı'nın fotoğrafı yansıtıldı.

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#Dünya Kupası 2026#Milli Takım#Arizona

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