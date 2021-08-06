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HaberlerSpor HaberleriArijanet Muric kimdir, nereli, kaç yaşında? Arijanet Muric hangi takımlarda oynadı?
GeriSpor Arijanet Muric kimdir, nereli, kaç yaşında? Arijanet Muric hangi takımlarda oynadı?
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Spor Arena
Haber Giriş: 06.08.2021 - 11:48 | Son Güncelleme:

Arijanet Muric kimdir, nereli, kaç yaşında? Arijanet Muric hangi takımlarda oynadı?

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Arijanet Muric kimdir, nereli, kaç yaşında? Arijanet Muric hangi takımlarda oynadı?

Arijanet Muric, Adana Demirspor ile anlaşmasının ardından araştırılan isim olmaya başladı. Adana ekibinin yeni sezonda kalesini koruyacak olan Arijanet Muric'in bonservisi İngiltere devi Manchester City'de yer alıyor. Peki, Arijanet Muric kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, Arijanet Muric hakkında bilgiler

Arijanet Muric, 7 Kasım 1998 tarihinde İsviçre'de dünyaya geldi. Ailesi Arnavut kökenli olan Muric, kariyerinin ilk adımını ise İsviçre'de attı. Sırasıyla SC YF Juventus (-2009), FC Zürich (2009-2010), Grasshopper Club Zürich (2010-2015), Manchester City (2015-2017) takımlarının alt yapısında oynayan Muric, 27 Temmuz 2017'de Manchester City ile üç yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

NAC Breda, Nottingham Forest, Girona FC, Willem II takımlarında kiralık olarak forma giyen Muric, son olarak Adana Demirspor bünyesine dahil oldu.

1,98 boyundaki Muric, sağ ayağına hakimdir ve Kosova Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

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