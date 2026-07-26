Ariel Ortega'dan yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı: 'Çok yalnızdım!'

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Fenerbahçe'nin 2002 yılında 7.5 milyon dolara River Plate’ten transfer ettiği Ariel Ortega, Türkiye’de neden başarılı olamadığını ve 4 ay sonra ülkesine döndüğünü, hayat hikayesini yazdığı kitabında anlattı. Transferinin kendi rızası dışında gerçekleştiğini belirten Arjantinli eski yıldız, şu ifadeleri kullandı:

“Transferi en son öğrenen kişi bendim. Türkiye’ye gitmekten başka seçeneğim yoktu. Daha ilk andan itibaren bu ülkenin bana göre olmadığını anlamıştım. Türk yaşam tarzına uyum sağlamam mümkün değildi. Takımda İspanyolca konuşan tek bir kişi bile yoktu. Antrenman dışında birlikte vakit geçirebileceğim tek bir arkadaşım bile olmadı.

UNUTAMADIĞIM GOL

Buna rağmen 14 maça çıktım ve 5 gol attım. Attığım gollerden biri benim için çok özeldi. Galatasaray’ı 6-0 yenmiştik ve ben de bir gol atmıştım. Türk yöneticiler sözleşmemi tamamlamamı istiyorlardı. Artık bu işi çözmek için başka bir yolum kalmamıştı. Arjantin Milli Takımı’ndan davet almıştım. Uçağa bindiğimde artık geri dönüşü olmayan bir yola girdiğimi biliyordum. Türkiye’den ayrılmak hayatım boyunca pişmanlık duymayacağım bir karardı.”