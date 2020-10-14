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Voleybol
AA
Haber Giriş: 14.10.2020 - 16:17 | Son Güncelleme:

Arhavi Voleybol 0-3 Arkas Spor

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Arhavi Voleybol 0-3 Arkas Spor
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AXA Sigorta Efeler Ligi 6. hafta erteleme maçında Arkas Spor, deplasmanda Arhavi Voleybol'u 3-0 yendi

Salon: Arhavi

Hakemler: Sema Kayıkçı, Kaya Erdem

Arhavi Voleybol: Hüseyin Baykal, Erenhan Can, Anıl Tatar, Baran Yılmaz, Fahri Saraç, Yasin Akgül (Cengiz Tuna İnanç, Onur Soydan, Seymen Şenyüzlü, Rıdvan Sağlık)

Arkas Spor: Mustafa Cengiz, Blankenau, Burak Güngör, Çağatay Durmaz,
Efe Mandıracı, Yiğit Gülmezoğlu, (Bravo, Winkelmuller Matic, Lagumdzija)

Setler: 23-25, 17-25, 16-25

Süre: 72 dakika (27, 23, 22)

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