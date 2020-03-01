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Basketbol
AA
Haber Giriş: 01.03.2020 - 23:27,Son Güncelleme:/

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol 81-92 Beşiktaş Sompo Sigorta

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Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol 81-92 Beşiktaş Sompo Sigorta
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ING Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Beşiktaş Sompo Sigorta, deplasmanda Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 92-81 yendi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş Sompo Sigorta 11. galibiyetini elde ederken, ev sahibi ekip 18. mağlubiyetini yaşadı.

Maçın en skorer ismi Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol adına 39 sayı kaydeden Hayes oldu.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Ziya Özorhon, Can Mavisu

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: Eldridge 9, Deniz Kılıçlı 16, Arda Erdoğan, Hayes 39, Mert Celep 8, Saffold 3, Yiğit Can Vardal 6, Cengizhan İvedi, Uğur Hortum

Beşiktaş Sompo Sigorta: Gotcher 16, İsmet Akpınar 17, Birkan Batuk 12, Oğuz Savaş 17, Durisic 17, Ömer Utku Al 2, Can Kaan Turgut, Burak Can Yıldızlı 11

1. Periyot: 18-22

Devre: 47-46

3. Periyot: 62-68

Beş faulle çıkanlar: 39.07 Oğuz Savaş, 39.24 İsmet Akpınar (Beşiktaş Sompo Sigorta)

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol 81-92 Beşiktaş Sompo Sigorta

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