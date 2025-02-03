Ardian İsmajli kimdir, nereli, kaç yaşında? Ardian İsmajli hangi takımlarda oynadı?

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Ardian İsmajli, Arnavut futbolunun önemli savunma oyuncularından biridir. Futbol kariyerine Arnavutluk’ta başlayan ve sonrasında uluslararası arenada da kendini gösteren İsmajli, farklı kulüplerde başarılı bir kariyer sergilemiştir. Peki, Ardian İsmajli kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

ARDİAN İSMAJLİ KİMDİR?

Ardian İsmajli, 5 Mayıs 1996 doğumlu olup Arnavut asıllıdır. Futbolculuk kariyerine Arnavutluk'ta başlamış, zamanla yeteneklerini uluslararası arenada da sergileme fırsatı bulmuştur. Çocukluk yıllarında futbola olan ilgisi, onu Arnavutluk’taki kulüplerin altyapılarında futbol oynamaya yönlendirmiştir. Zamanla gösterdiği başarı sayesinde profesyonel futbolculuk kariyerine adım atmıştır. İsmajli, savunma hattındaki güçlü fiziği ve savunmadaki kararlılığı ile tanınır. Ayrıca, Arnavut milli takımında da zaman zaman forma giymektedir.

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ARDİAN İSMAJLİ KARİYERİ

Ardian İsmajli, profesyonel futbolculuk kariyerine Arnavutluk’un Vllaznia Shkodër kulübünde başlamıştır. Ardından, 2017 yılında Arnavutluk’taki kulüp kariyerini genişletmiş ve İtalya’nın Serie B ligindeki Spezia kulübüne transfer olmuştur. Burada gösterdiği etkileyici performansla adından söz ettiren İsmajli, ardından farklı kulüplerde de şans bulmuştur. 2020'de Polonya kulübü Raków Częstochowa’ya transfer olan futbolcu, burada da savunmadaki etkinliğini sürdürmüştür. Ardian İsmajli, savunmada oynadığı her takımda, güçlü hava topları ve kararlı savunmasıyla önemli bir oyuncu olmuştur.

ARDİAN İSMAJLİ OYNADIĞI TAKIMLAR