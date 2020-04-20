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GeriFutbol Ardan Turan'dan yanıt: "Halı sahadan Barcelona'ya..."
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Futbol
Haber Giriş: 20.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Ardan Turan'dan yanıt: "Halı sahadan Barcelona'ya..."

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Ardan Turan'dan yanıt: "Halı sahadan Barcelona'ya..."
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Arda Turan, kariyeriyle ilgili yapılan eleştirilere yanıt verdi.

PlaySpor’a açıklamalarda bulunan tecrübeli futbolcu, “Avrupa’da kazanılmış 11 kupa var. Bir Türkiye Kupası’nı bile kazanmanın bu kadar zor olduğu bir ortamda Avrupa’da kazanılmış 11 koskoca kupa. Finallerde yapılmış asistler, atılmış goller. Olaya hep olumlu tarafından bakıyorum. Yaşanması gerekirdi, hikaye böyleydi. Ona bakarsanız ‘Arda oraya sponsorla gitti’ diyenler bile vardı." dedi.

Arda Turan sözlerini, "20 sene sonra 90 puanla Messi ve Ronaldo’ya karşı şampiyon olduk. Sponsorlar, hangi sponsorsa onlar ‘Bunlar bir şey oynamıyor ama Barcelona’ya gösterelim’ dediler herhalde! Artık bunlarla eğleniyoruz. Hayatım boyunca halı sahada oynadım. Şimdi görsem ayak tenisi de oynarım. Bu hikaye Barça’dan halı sahaya değil, halı sahadan Barça’ya." ifadeleriyle sürdürdü.

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