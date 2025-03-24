Arda'dan 1088 göndermesi yapan Szoboszlai'ye olay cevap! 'Çeneni kapatman için 6 gol yetmiyor mu?'

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Uluslar Ligi play-off turu rövanşında Macaristan ile A Milli Takım karşı karşıya geldi. Puskas Arena'da oynanan müsabakada Arda Güler ile Macar kaptan Szoboszlai arasındaki gerginlik yaşandı.

İKİLİ ARASINDA TANSİYON YÜKSELDİ

İlk yarıda yaşanan bir pozisyon sonrası Szoboszlai, milli futbolcu Arda Güler'e karşı sert bir tepki göstererek fiziksel temasta bulundu. Arda Güler de Szoboszlai'nin hareketine karşılık verince iki futbolcu arasında tansiyon arttı.

ARDA'DAN SUS İŞARETİYLE: 'ÇENENİ KAPAT'

İkili arasında geçen diyalogda Arda Güler'in rakibine eliyle 'Sus' işareti yaparak İngilizce 'Çeneni kapat'(Shut Up) dediği görüldü. Szoboszlai ise Arda Güler'in bu hareketi sonrası hakeme şikayette bulundu.

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SZOBOZLAİ YORUMU: TÜRK BİR OYUNCU BUNDAN KORKMAZ

Arda Güler maçın ardından; "Çok mutluyum. Buraya geldiğimiz skorun bilincinde oynamaya çalıştık. Türk hiçbir oyuncu böyle maç içi sertliklerden korkmaz. Hepimiz birbirimiz için daha fazla koşuyoruz. 3 senedir yenilmiyorlarmış, o da iyi oldu. Szobozlai için de dediğim gibi bizi korkutmaya çalıştılar maç içi sertliklerle ama Türk bir oyuncu bundan korkmaz. Birbirimizle oynadıkça daha çok güveniyoruz. Daha iyi şeyler yapacağız inşallah." dedi.

SZOBOZLAI SUS İŞARETİNİ YEDİREMEDİ: SOSYAL MEDYADA 1088' YORUMU

Hem yenilerek B Ligi'ne düşmeyi hem de Arda Güler'in hareketini kendine yediremeyen Dominik Szoboszlai maçtan sonra olay bir yorum yaptı. Bir Macar haber sitesinin Arda Güler'in sus işareti yaptığı fotoğrafın paylaşımına " 1088'" yorumunu yaptı.

ARDA'DAN YANIT GECİKMEDİ: "ÇENENİ KAPATMAN İÇİN 6 GOL YETMİYOR MU?"

Milli futbolcumuz Arda Güler, Macar futbolcunun yaptığı seviyesiz yoruma sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

"Bu adam şaka gibi" diyerek 'Sus' işareti yaptığı anın fotoğrafını paylaşan Arda, "Çeneni kapatman için 6 gol yetmiyor mu?" ifadelerini kullandı.

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ARDA'NIN REAL MADRİD'DE ALDIĞI DAKİKAYA GÖNDERME

Bilindiği gibi Real Madrid'de teknik direktörü Carlo Ancelotti'den fazla forma şansı bulamayan Arda Güler, bu sezon takımında 1088' dakika süre almıştı. Macar oyuncu da Arda'nın az süre almasına bu yorumla gönderme yaptı.