Arda Turanlı Shakhtar'a saldırı alarmı! Siren sesi maçı durdurdu

Ukrayna Ligi'nde 66 puanla zirvede yer alan ve şampiyonluğunu ilan eden Shakhtar Donetsk, Obolon Kiev ile karşı karşıya gelirken maça siren sesi damga vurdu.

Müsabaka öncesi Shakhtar'ın ligde en yakın rakibi Polessya'nın 55 puanı bulunuyordu. Obolon Kiev ise 28 puanla 16 takımlı ligin 12. sırasında bulunuyor.

HAVA SALDIRISI ALARMI NEDENİYLE MAÇ GEÇ BAŞLADI

TSİ saat 18:00'de başlaması beklenen müsabaka, hava saldırısı alarmı nedeniyle 45 dakika rötarlı başladı.

Mücadelede 2. alarm, maçın 18. dakikasında çaldı. Bu alarmın ardından stadyumdaki oyuncular ve hakemler, soyunma odasına girdi.



3. SİREN 25. DAKİKADA GELDİ

Müsabakanın 25. dakikasında hava saldırı alarmı 3. kez çaldı. TSİ 20.15'te, Stadyumda bulunan seyirciler dahil olmak üzere herkes, içeri girdi.

İLK YARI TAMAMLANDI

Ukrayna Futbol Federasyonu, maçın tamamının oynanmasını isterken, ilk yarıyı 5 dakika olarak belirledi.

Arda Turan'ın takımı Shakhtar, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

"DÜŞMANA DUYDUĞUMUZ NEFRETİ TARİF EDECEK KELİME YOK"

Maça damga vuran gelişmelerden biri de, Shakhtar Donetsk'in sosyal medya hesabında oldu. 3. alarm sonrası yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Hava saldırı uyarısı. Lviv'deki maç kesintiye uğradı!

Düşmana duyduğumuz nefreti tarif edecek kelime yok."