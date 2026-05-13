×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Arda Turanlı Shakhtar'a saldırı alarmı! Siren sesi maçı durdurdu

Güncelleme Tarihi:

#Arda Turan#Shakhtar Donetsk#Ukrayna Ligi
Arda Turanlı Shakhtara saldırı alarmı Siren sesi maçı durdurdu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2026 21:45

Arda Turan'ın çalıştırdığı ve bu sezon şampiyonluk ipini göğüsleyen Shakhtar Donetsk'in maçına Rusya-Ukrayna savaşı gölge vurdu. Shakhtar-Obolon Kiev maçı, hava saldırısı alarmı nedeniyle 3 kez durdu.

Haberin Devamı

Ukrayna Ligi'nde 66 puanla zirvede yer alan ve şampiyonluğunu ilan eden Shakhtar Donetsk, Obolon Kiev ile karşı karşıya gelirken maça siren sesi damga vurdu.

Arda Turanlı Shakhtara saldırı alarmı Siren sesi maçı durdurdu

Müsabaka öncesi Shakhtar'ın ligde en yakın rakibi Polessya'nın 55 puanı bulunuyordu. Obolon Kiev ise 28 puanla 16 takımlı ligin 12. sırasında bulunuyor.

HAVA SALDIRISI ALARMI NEDENİYLE MAÇ GEÇ BAŞLADI

TSİ saat 18:00'de başlaması beklenen müsabaka, hava saldırısı alarmı nedeniyle 45 dakika rötarlı başladı.

Arda Turanlı Shakhtara saldırı alarmı Siren sesi maçı durdurdu

Haberin Devamı

Mücadelede 2. alarm, maçın 18. dakikasında çaldı. Bu alarmın ardından stadyumdaki oyuncular ve hakemler, soyunma odasına girdi.

3. SİREN 25. DAKİKADA GELDİ

Müsabakanın 25. dakikasında hava saldırı alarmı 3. kez çaldı. TSİ 20.15'te, Stadyumda bulunan seyirciler dahil olmak üzere herkes, içeri girdi.

Arda Turanlı Shakhtara saldırı alarmı Siren sesi maçı durdurdu
Arda Turanlı Shakhtara saldırı alarmı Siren sesi maçı durdurdu


İLK YARI TAMAMLANDI

Ukrayna Futbol Federasyonu, maçın tamamının oynanmasını isterken, ilk yarıyı 5 dakika olarak belirledi.

Arda Turan'ın takımı Shakhtar, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

Arda Turanlı Shakhtara saldırı alarmı Siren sesi maçı durdurdu

"DÜŞMANA DUYDUĞUMUZ NEFRETİ TARİF EDECEK KELİME YOK"

Maça damga vuran gelişmelerden biri de, Shakhtar Donetsk'in sosyal medya hesabında oldu. 3. alarm sonrası yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Arda Turanlı Shakhtara saldırı alarmı Siren sesi maçı durdurdu

"Hava saldırı uyarısı. Lviv'deki maç kesintiye uğradı!

Düşmana duyduğumuz nefreti tarif edecek kelime yok."

Gözden KaçmasınTedesco dönüyor Adaylar arasına girdiTedesco dönüyor! Adaylar arasına girdiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Arda Turan#Shakhtar Donetsk#Ukrayna Ligi

BAKMADAN GEÇME!