Arda Turan'lı Eyüpspor ilk transferini açıkladı

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Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor, ara transferde ilk imzasını attırdı.



İstanbul ekibi, Göztepe'den ayrılan Yalçın Kayan ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada; "ikas Eyüpsporumuz, Yalçın Kayan ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Yalçın Kayan’a 'hoş geldin' diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Asbaşkan Fatih Kulaksız transferle ilgili şunları söyledi:

Yalçın Kayan, Göztepe'den çok yakından tanıdığımız, takip ettiğimiz bir futbolcu kardeşimiz. Göztepe'de bir ayrılık durumu söz konusu olunca, biz de yaklaşık 1 ay önce devreye girdik. Kulübümüz adına önemli bir transferi bitirdiğimizi düşünüyoruz. Kulüp politikamız gereği yerli oyunculara öncelik veriyoruz. Milli takımı hedefleyen bir futbolcu kardeşimiz. Enerjisi yüksek bir transfer oldu. Bize çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. İki tarafa da hayırlı olsun.

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Yalçın Kayan ise şu şekilde konuştu:

Eyüpspor’a geldiğim için çok mutluyum. Arda Turan gibi bir hocayla çalışacak olmak beni çok heyecanlandırıyor. Bu transferde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. En kısa sürede sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum.