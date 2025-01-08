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Arda Turan'ın takımında yıldız isimle yollar ayrıldı

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#Eyüpspor#Süper Lig#Arda Turan
Arda Turanın takımında yıldız isimle yollar ayrıldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2025 12:29

Arda Turan'ın teknik direktörlük görevini yürüttüğü Süper Lig ekibi Eyüpspor'da tecrübeli oyuncu Jonjo Shelvey ile yollar ayırıldı.

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 Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Süper Lig ekibi Eyüpspor'da bir ayrılık yaşandı.

Eyüpspor, sezon başında transfer ettiği yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti. 

Eyüpspor, 32 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu Jonjo Shelvey ile yollarını ayırdı. Jonjo Shelvey'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği TFF'ye bildirildi.

Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'daki performansıyla dikkat çeken, yaz transfer döneminde Eyüpspor'a imza atan Jonjo Shelvey'nin İstanbul ekibindeki macerası kısa sürdü.

Bu sezon Süper Lig'de 6 maçta 202 dakika süre alabilen Jonjo Shelvey, skor katkısı veremedi.

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#Eyüpspor#Süper Lig#Arda Turan

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