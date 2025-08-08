×
Arda Turan'ın Shakhtar'ı Yunanistan'dan avantajlı döndü: Kazanırsa rakip Samsunspor!

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2025 00:40

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Samsunspor'un rakibini belirleyecek eşleşmenin ilk maçında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Panathinaikos ile deplasmanda berabere kaldı.

Yunanistan ekibi Panathinaikos ile Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında kozlarını paylaştı.

Atina Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşma başladığı gibi, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Eşleşmenin rövanş maçı 14 Ağustos Perşembe günü Polonya'nın Krakow şehrindeki Miejski Stadyumu'nda oynanacak.

KAZANAN, SAMSUNSPOR'UN RAKİBİ OLACAK!

İkinci maçta galip gelen takım, Avrupa Ligi play-off turunda Samsunspor'un rakibi olacak.

Play-off turunda ilk maçlar 21 Ağustos, rövanş maçları ise 28 Ağustos'ta oynanacak.

