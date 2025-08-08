Arda Turan'ın Shakhtar'ı Yunanistan'dan avantajlı döndü: Kazanırsa rakip Samsunspor!

Güncelleme Tarihi:
Yunanistan ekibi Panathinaikos ile Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında kozlarını paylaştı.
Atina Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşma başladığı gibi, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.
Eşleşmenin rövanş maçı 14 Ağustos Perşembe günü Polonya'nın Krakow şehrindeki Miejski Stadyumu'nda oynanacak.
KAZANAN, SAMSUNSPOR'UN RAKİBİ OLACAK!
İkinci maçta galip gelen takım, Avrupa Ligi play-off turunda Samsunspor'un rakibi olacak.
Play-off turunda ilk maçlar 21 Ağustos, rövanş maçları ise 28 Ağustos'ta oynanacak.