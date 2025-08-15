×
Futbol Haberleri

Arda Turan'ın Shakhtar'ı veda etti, Samsunspor'un rakibi belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

Arda Turanın Shakhtarı veda etti, Samsunsporun rakibi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2025 00:06

Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi play-off turu rakibi belli oldu.

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda Yunanistan ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek.

ARDA TURAN KIRMIZI KART GÖRDÜ, SHAKHTAR PENALTILARDA 'VEDA' DEDİ

Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile kozlarını paylaştı.

Polonya'nın Krakow kentindeki Miejski Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 90 dakikası 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Uzatma bölümünde de gol sesi çıkmayınca tur penaltılara kaldı.

Seri penaltı atışlarında 5-4'lük üstünlük kuran Yunan ekibi, adını play-off turuna yazdırdı.

Eşleşmenin ilk maçı da 0-0'lık eşitlikle sona ermişti.

Öte yandan Ukrayna ekibinin teknik direktörü Arda Turan, kırmızı kart görerek oyundan ayrıldı.

İLK MAÇ YUNANISTAN'DA! 

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda karşılaşmalar 21 Ağustos ve 28 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Temsilcimiz Samsunspor, ilk karşılaşmada Yunanistan'a gidecek.

Karadeniz ekibi, elemesi halinde adını UEFA Avrupa Ligi'ne yazdıracak.

#UEFA Avrupa Ligi#Samsunspor#Arda Turan

